[雷]《MOVING 異能》「結局反轉」申惠媛其實並不簡單！原著中是關鍵人物、敘事超精彩！

預警！本文通篇皆雷，包含漫畫原作尚未拍真人版的續篇內容，以及最初開始招募超能者的原因！如果好奇續作且不介意暴雷，就請繼續閱讀吧！

Disney+《MOVING 異能》昨日公開大結局，最後一集裡很多人已經遺忘的角色「申惠媛」（沈達琪 飾）突然登場，還從被霸凌學生搖身一變安企部大佬，令人超驚訝！其實在姜草的漫畫原作中，她也是相當關鍵的人物，而且和看似年齡相差很多的「警衛大叔」有LoveLine！



1. 申惠媛大有來頭

姜草在《MOVING》續篇《Bridge》裡正式介紹申惠媛，其實她是擁有不老能力的超能者，20年前在國情院海外工作室當局長，期間出現一次神秘攻擊導致她團隊幾乎全滅。 為防範這些人再次發起攻擊，申惠媛返回韓國後與閔次長等人一起建立招募超能者團隊的計劃，即「NTDP國家才能育成事業」。



申惠媛多年來不斷接觸人性陰暗面，認為人本自私、毫無希望，招募超能者也是帶著強制的念頭，直到遇見張喜秀。



申惠媛憑高中生外貌轉學到張喜秀班級，故意刺激喜秀的「少年傲氣」讓她展現超能力， 卻親眼目睹喜秀在1對17打架時才第一次意識到自己有超能力。 也就是說，喜秀明知自己會受重傷仍選擇幫助朋友。



及至後來結識金英卓等人（姜草前作《TIMING》男主角），申惠媛認識到世上真有人不圖私慾、捨己為人，意識到自己的錯誤，決定銷毀超能者資料並退出國情院，滿足於成為這些超能者們聚集到一起的橋樑。 《Bridge》這部漫畫的標題，其實指的就是申惠媛！

2. 申惠媛的LoveLine

申惠媛外表過於年輕而在工作上有所不便，所以安排搭檔「黃智成」與她一同執行任務。 20年過去，申惠媛仍是少女模樣，黃智成則已步入中年、來到旌元高中擔任警衛... 沒錯，警衛大叔就是申惠媛的秘密搭檔！只是漫畫裡沒有真人版那麼蒼老，至少沒到滿頭白髮啦XD





其實黃智成一直暗戀申惠媛，對於只有自己變老感到悲傷和無奈，後來換李強勳與她搭檔時更直白表示嫉妒。 後來面臨生死危機時，申惠媛意識到自己也對黃有好感、選擇與黃共同赴死，幸得預知夢能力者幫助才倖免於難，雙雙改換身份遠走高飛。

很多韓國網友都對這段愛情敘事感到心動、期待拍真人版，只是不知演員年齡差距太大會不會看起來有些奇怪。 目前姜草還沒有確定說要拍第二季，但劇中「金英卓生日」資訊讓不少人猜測第二季已確定由俞承豪主演，不過即便如此，要拍到申惠媛的故事恐怕也要等到第三季了XD



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