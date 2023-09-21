SHINee Key坦言30代比20代更有趣，獲超多網友共鳴！安慰26歲GOT7 BamBam太暖心

SHINee成員Key近日做客GOT7成員BamBam的個人網綜《Bam House II》，其中一段發言讓很多人表示很有共鳴。

26歲的BamBam對即將到來的30代感到恐懼，即將32歲的Key用自身經驗安慰他：30代比20代好多了！Key：「30代真的很有趣！就連聽你講這些煩惱都很有趣。 能夠對20代做過的事感到羞愧並進行改正，30代是唯一的時間。」



Key表示自己也對40代感到害怕，而且感覺四五十歲時不會像現在一樣即便犯錯也被原諒，30代則仍有機會：「正在對20代的所有失誤進行修正。 當時認為自己絕對正確的事情，到了30歲會突然發現其實有很多是錯的。」



短短一番話引起很多韓國網友共鳴：「20代貧窮、一直在努力工作擺脫，30代終於有了餘裕，為更好地工作而精進學習kk」「30代心理變得安定，真的很好」「其實20代30代40代都和昨天沒太大分別，喜歡當下是因為在認真生活」「40代也很有趣... 推薦哦」「30代有趣是因為帶著『C8能怎樣啦』的精神生活kkk不看別人眼色，心理也更加安定kk20代完全是不安的人生坐標ᅲᅲ」「20代尾巴的我超期待30代，因為之前太辛苦了，感覺以後會越來越穩定」「有確信的路且走在上面時，真的能看到需要改進的地方、很有趣」。

韓網討論出處：https://theqoo.net/hot/2932068591

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞