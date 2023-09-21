《PEAK TIME》917演唱会排字应援出槌，BAE173成员暖回应还称观众是「最美丽风景」

17日举行的第二场《PEAK TIME》TOP6台北场演唱会，TEAM 24：00、DKB与BAE173三团热情开唱，甚至宣布将在高雄举行TOP6全六团「亚洲感恩场」，让现场粉丝激动不已、尽兴而归，然而有个美中不足的地方，即「排字应援」出槌（出差错）。

「排字」可以说是台湾粉丝应援的重要的特色，可惜此场排字没能顺利让台上艺人清楚看见，事后主办单位才帮忙补拍照传达给艺人，后来甚至传出「可能早就被暴雷了」的窘况。而其中一团BAE173成员MUZIN和JUNSEO当晚在饭店直播提及，温暖回应让粉丝们放心了不少。

▼当下合照与补拍



▼BAE173成员MUZIN在正式表演前已拍下场内摆好字卡的模样



直播中，MUZIN（影片左）坦言看不清楚排字内容，但和JUNSEO（影片右）仍感到相当感动，轮流表示「吓了一跳」、「很感谢」、「非常感动」，JUNSEO也对宣布高雄场消息时听到的震耳欲聋的欢呼声相当惊讶：「有很多欢呼声，是我听到的欢呼声最大声的，真的吓了一大跳，真的是我活到现在……听到最大的欢呼声。」



MUZIN和JUNSEO也分享场地TICC（台北国际会议中心）对他们来说相当特别，「非常大」、「一楼看不到尽头」，但看得到最上层（二楼D区）都坐著满满粉丝想和他们打招呼。在开场〈BAD〉联合舞台时，粉丝热烈应援的状况让他们都想拍下来留念，MUZIN：「简直就是艺术。」JUNSEO：「真的是我最近看到的风景，也不是风景……是最近看过最美丽的场面。」



虽然应援团队精心准备的排字应援没能好好献上，令人些许遗憾，但艺人们显然都从表演当下观众的反应获得满满的应援了啊！不过，也有粉丝发现DKB D1（右，转头望，手拿著黄色字卡）和BAE173 J-MIN（D1左手边，手一度比划著字）等人当下是有察觉的，所以D1最后才会向大家说：「各位，我们也想跟你们永远在一起。」（排字内容是「永远在一起」）



即便没有前一场7月15日《PEAK TIME》演唱会排字环节来得有趣、圆满，相信艺人们都收到那份心意了啊！也许11月25日高雄「亚洲感恩场」再战？



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