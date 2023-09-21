[全球連線]宋康昊新作《誆世巨作：蜘蛛窩新宇宙》飾演導演卻自嘲「沒那方面才華」！盼觀眾重新感受電影魅力

即將在10月13日在台上映的電影《誆世巨作：蜘蛛窩新宇宙》昨日舉辦全球國際線上記者會，邀請共12個國家記者們跨越時差共同連線參與，導演金知雲以及主要演員宋康昊、吳正世、林秀晶、全汝彬（全余贇）與鄭秀晶也共同出席訪談。

電影《誆世巨作：蜘蛛窩新宇宙》已銷售至183國，並受到全球觀眾矚目，也特別舉辦線上全球記者會。導演金知雲表示，透過這一部作品讓他重新回顧自己對電影的熱愛，以及電影對他的意義。作品中也描述了所有導演都可能遇到並需要克服的困境，他將用喜劇的手法來表達片中的導演如何破除既有規則。導演也表示將電影背景設定在1970年代，也是導演出生的年代，想展現出在那樣的時代，韓國電影所遇到的困境。



國民影帝宋康昊則是第一次在電影中扮演導演，被問到他是否現實中也真正可能坐上導演椅呢？他則謙虛地表示，現階段認為「導演」這樣的身份超出了自己的能力範圍，所以沒有這方面的計劃。而這部作品他希望大家重視的也並非導演這個身份，而是如何將自己的熱情堅持推進到最後，完成目標。



總是想要挑戰新角色的吳正世，反而認為本次作品中最大的挑戰，是導演竟然敢選擇他演出片中的巨星演員角色！他還透露因為在《誆世巨作：蜘蛛窩新宇宙》中，大家正在拍攝「電影中的電影」，所以時常搞不清楚到底是片中的導演宋康昊在喊Cut，還是真正的導演金知雲在喊Cut！大讚宋康昊演得太逼真。



而林秀晶則是因為時代背景的設定，參考了許多經典的老電影，必須以特別的腔調與動作來演出。全汝彬（全余贇）在片中則是飾演一位製作人，而她也表示在許多拍攝的現場，開始出現越來越多女性的工作者，也許自己沒能完全表現出她們的特色，不過希望能在作品中展現出她們對電影的熱情。全汝彬也強調這個角色對於自己喜歡的事物，沒有任何藉口就是勇往直前，勇於追求自己所想，這點與她本人相當相似。



女團出身的Krystal鄭秀晶，近年來也陸續以演員身份與大家見面，全程也直接以英文作答。她表示時常被問到「演戲與唱歌比較喜歡哪一個」，MC原本希望她無論如何都選出一個答案，但Krystal覺得演戲對她的確比較具有挑戰性，但自己身為女團愛豆的過往也是相當珍貴的回憶，實在沒有辦法做出選擇。



宋康昊已與金知雲導演五度合作，而他也將這25年的過程比喻為一趟長長的旅程，每一次總會好奇下一個目的地在哪裡？或是將搭乘什麼樣的交通工具？本次也是一樣期待著新的冒險。MC聽了直接問宋康昊：「實際上曾經與導演2人一起去旅行嗎？」宋康昊趕緊否認「我們不是那樣的關係」，澄清自己只是比喻兩人像是電影路上的旅伴。



宋康昊也提到觀眾們可能一提到韓國演員，腦中總會浮現幾個面孔，可能因為自己「長相平凡」也常常被導演想起，所以才會有這麼多次合作的機會，說著說著還拉旁邊的吳正世下水，說可能吳正世的長相與他是同樣類型，吳正世則苦笑說：「我別無選擇，只能同意宋康昊前輩的說法」。



最後宋康昊感慨提到，目前大家有非常多的管道與平台可以欣賞到電影作品，但是在電影院欣賞電影所帶來的魅力，仍然是無可取代的。希望大家能夠投入《誆世巨作：蜘蛛窩新宇宙》這部電影，感受電影帶來的魔力。導演也補充，希望透過這部作品，重新喚醒早已忘記電影有多麼美麗迷人的觀眾們，讓大家重新愛上電影。



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