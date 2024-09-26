南宮珉&全余贇新劇《我們的電影》從tvN改為SBS，明年上半年播出！ 《好搭檔》熱播帶動月火劇復活

據韓媒，南宮珉和全余贇（全汝彬）將合作主演電視劇《我們的電影》，有望成為SBS明年恢復月火劇檔期後第一部作品。

《我們的電影》講述一位被「第二部作品詛咒」束縛的電影導演，和一位在生命的終點希望成為人生主角的演員的故事。 南宮民飾演導演，希望以末期患者為主演拍攝相關主題電影，全余贇（全汝彬）則飾演在被宣告末期後，決定在生命最後時光裡成為電影主角的女子。昨日全體演員及導演一起在首爾進行了首次劇本圍讀會。



南宮民憑藉《棒球大聯盟》、《黑色太陽》和《戀人》獲得演技大賞三冠王，今年還斬獲百想藝術大賞最佳演技獎。 全餘贇（全汝彬）則通過《黑道律師文森佐》、《諵世巨作：蜘蛛窩新宇宙》和《黑色修女們》等作品躍升為當紅演員，二人的合作備受期待。



此前有消息稱《我們的電影》將在tvN播出，在搜尋引擎網站上也如此顯示。 但根據韓媒，該劇最近已確定改為通過SBS在2025年上半年播出。

另一方面，SBS正全力以赴計劃在明年重啟月火劇。 SBS在去年5月的《花書生熱愛史》之後暫停並取消了月火劇，目前全韓國正在播出月火劇僅有ENA《致我的解離》和tvN《因為不想吃虧》。 最近SBS金土劇表現不俗，例如《好搭檔》取得了最高收視率17.7%的好成績，令SBS積極重啟劇集業務。



一位製作公司相關人士透露，SBS已開始籌備月火劇陣容，為此正在積極交流相關劇本、努力邀請演技出色的明星級演員，目前已將劇本發送給許多演員經紀公司。 對於全新開啟的月火劇檔期，作為浪漫題材的《我們的電影》被認為是有力的候選作品。

對此，SBS相關人士含蓄表示正在討論明年播出《我們的電影》，但尚未確定是否安排為月火劇。

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