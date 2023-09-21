《MOVING 異能》編劇姜草：第二季未定！觀眾挖出多個伏筆，俞承豪下季會登場？

超火爆韓劇《MOVING 異能》（MOVING 超異能族）9月20日播出最後一集，是否會繼續推出第二季引爆觀眾關注。

漫畫原作者兼《MOVING 異能》編劇姜草獨家接受了韓媒《體育首爾》的採訪，透露了關於第二季的消息。 姜草表示：「百感交集，想起了創作《MOVING 異能》時候的痛苦，不過因為結果還不錯，所以不用向那些和我一起辛苦的人道歉，我會回到韓國收看最後一集的完整版。」

對於萬眾矚目的第二季計劃，姜草透露：「還沒有確定，有很多需要解決的事情，製作之前需要順利地解決掉才行。 如果有下一季的話，雖然可能會變得很老套，但如果不這樣的話會變成開放式結局，而我又不喜歡這種方式的結尾，還留有餘地。」

之前公開的第20集預告中，已經死亡的法蘭克（柳承範 飾）再次登場，斗植（趙寅成 飾）與美賢（韓孝周 飾）、奉皙（李正河 飾）一家重逢，馬相久（朴秉恩 飾）接任閔次長（文盛瑾 飾）的職位，每一個場景都似乎在暗示有第二季。



於此同時第16集中，在形成「姜草宇宙」的作品《追逐時間》、《Again》、《橋》等中都登場過的金英卓在旌元高中教師崔日煥（金熙元 飾）的台詞中出現，引發了觀眾們的期待。 崔日煥表示：「英卓啊，要轉學嗎？」 此時畫面中一隻手打了個響指暫停了時間，再一次打個響指，時間又開始轉動……此外，觀眾們還發現履歷表上印著出生年月日為「930817」，不少人猜測俞承豪有可能會在第2季中飾演金英卓，因為他是1993年8月17日出生的。



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