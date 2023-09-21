[全球连线]宋康昊新作《诓世巨作：蜘蛛窝新宇宙》饰演导演却自嘲「没那方面才华」！盼观众重新感受电影魅力

即将在10月13日在台上映的电影《诓世巨作：蜘蛛窝新宇宙》昨日举办全球国际线上记者会，邀请共12个国家记者们跨越时差共同连线参与，导演金知云以及主要演员宋康昊、吴正世、林秀晶、全汝彬（全余贇）与郑秀晶也共同出席访谈。

电影《诓世巨作：蜘蛛窝新宇宙》已销售至183国，并受到全球观众瞩目，也特别举办线上全球记者会。导演金知云表示，透过这一部作品让他重新回顾自己对电影的热爱，以及电影对他的意义。作品中也描述了所有导演都可能遇到并需要克服的困境，他将用喜剧的手法来表达片中的导演如何破除既有规则。导演也表示将电影背景设定在1970年代，也是导演出生的年代，想展现出在那样的时代，韩国电影所遇到的困境。



国民影帝宋康昊则是第一次在电影中扮演导演，被问到他是否现实中也真正可能坐上导演椅呢？他则谦虚地表示，现阶段认为「导演」这样的身份超出了自己的能力范围，所以没有这方面的计划。而这部作品他希望大家重视的也并非导演这个身份，而是如何将自己的热情坚持推进到最后，完成目标。



总是想要挑战新角色的吴正世，反而认为本次作品中最大的挑战，是导演竟然敢选择他演出片中的巨星演员角色！他还透露因为在《诓世巨作：蜘蛛窝新宇宙》中，大家正在拍摄「电影中的电影」，所以时常搞不清楚到底是片中的导演宋康昊在喊Cut，还是真正的导演金知云在喊Cut！大赞宋康昊演得太逼真。



而林秀晶则是因为时代背景的设定，参考了许多经典的老电影，必须以特别的腔调与动作来演出。全汝彬（全余贇）在片中则是饰演一位制作人，而她也表示在许多拍摄的现场，开始出现越来越多女性的工作者，也许自己没能完全表现出她们的特色，不过希望能在作品中展现出她们对电影的热情。全汝彬也强调这个角色对於自己喜欢的事物，没有任何藉口就是勇往直前，勇於追求自己所想，这点与她本人相当相似。



女团出身的Krystal郑秀晶，近年来也陆续以演员身份与大家见面，全程也直接以英文作答。她表示时常被问到「演戏与唱歌比较喜欢哪一个」，MC原本希望她无论如何都选出一个答案，但Krystal觉得演戏对她的确比较具有挑战性，但自己身为女团爱豆的过往也是相当珍贵的回忆，实在没有办法做出选择。



宋康昊已与金知云导演五度合作，而他也将这25年的过程比喻为一趟长长的旅程，每一次总会好奇下一个目的地在哪里？或是将搭乘什么样的交通工具？本次也是一样期待著新的冒险。MC听了直接问宋康昊：「实际上曾经与导演2人一起去旅行吗？」宋康昊赶紧否认「我们不是那样的关系」，澄清自己只是比喻两人像是电影路上的旅伴。



宋康昊也提到观众们可能一提到韩国演员，脑中总会浮现几个面孔，可能因为自己「长相平凡」也常常被导演想起，所以才会有这么多次合作的机会，说著说著还拉旁边的吴正世下水，说可能吴正世的长相与他是同样类型，吴正世则苦笑说：「我别无选择，只能同意宋康昊前辈的说法」。



最后宋康昊感慨提到，目前大家有非常多的管道与平台可以欣赏到电影作品，但是在电影院欣赏电影所带来的魅力，仍然是无可取代的。希望大家能够投入《诓世巨作：蜘蛛窝新宇宙》这部电影，感受电影带来的魔力。导演也补充，希望透过这部作品，重新唤醒早已忘记电影有多么美丽迷人的观众们，让大家重新爱上电影。



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