秀智&梁世宗浪漫新劇《我的女神室友斗娜》預告、海報公開！人氣女偶像猛撩平凡男大生看了讓人心癢難耐

看完預告直接對秀智的魅力舉雙手投降，舉手投足電力超滿，不只梁世宗難忍，身為女生的我也無法抵擋啊啊啊啊啊！！（激動～）

由秀智與梁世宗攜手主演的 Netflix 全新浪漫韓劇《我的女神室友斗娜》公開了首波預告&人物海報，擁有專屬獨特風格的兩位主角，也營造出了不一般的CP氛圍，預告片段也讓人看了心跳加速。



《我的女神室友斗娜》講述平凡又認真過日子的大學生李元俊（梁世宗 飾）在Share House合租屋中，與曾經是 KPOP 偶像但已隱退的李斗娜（秀智 飾）相遇後所發生的愛情故事。



▼《我的女神室友斗娜》正式前導預告，斗娜的一舉手一投足都讓元俊看到出神，雖然他努力不越界，但斗娜卻主動和他做朋友，兩人甚至越來越沒了距離。



【人物簡介】

▼秀智飾演人氣偶像組合的主唱兼中心成員「李斗娜」，某天卻突然宣布引退，住在大學城的合租房中，持續動搖著元俊的心。



▼梁世宗飾演一個極其平凡的大學生「李元俊」，有一顆溫暖又純潔的內心，為斗娜提供了一個容身之所，也努力讓自己不要因斗娜而動搖。



本劇改編自閔宋雅的網路漫畫《愛上姐姐的理由》，由《羅曼史是別冊附錄》、《愛的迫降》的李政孝導演執導，張劉夏編劇執筆，確定在10月20日首播上線。

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