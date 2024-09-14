熱門電影《萬惡新世界》改編成系列劇，宋康昊演「暗皇」操控政商兩界

電影《萬惡新世界》（又譯《局內人》、《寒流黑金》）將被改編成系列作，並由影帝宋康昊挑大樑主演。

《萬惡新世界》講述了被政界和財閥利用並拋棄的前黑幫分子「安相久」（李炳憲 飾），與一個追求正義的檢察官「禹將勳」（曹承佑 飾）聯手，揭露政界、媒體和財閥之間的勾結，試圖將這些權力階層的腐敗公諸於世的故事。 影片不僅揭示了社會的陰暗面，也通過複雜的權謀和心理鬥爭展現了角色間的衝突與博弈，大膽揭露社會現實的主題和演員們精彩的演技受到了觀眾與評論家的高度評價。

《萬惡新世界》於2015年上映後取得了巨大的票房成功，吸引了超過900萬觀眾，總票房突破了700億韓元，成為當年票房最高的青少年觀影不可電影之一。



最近韓國影視劇圈傳出好消息，電影製作公司Hive media corp表示：「在作品性和票房方面都獲得成功的電影《萬惡新世界》將通過擴展世界觀的方式製作成系列劇。 」以系列劇形式回歸的《萬惡新世界》（暫定名）將1980~1990年代貫穿韓國的重要事件和人物緊密聯繫在一起，宋康昊飾演操控並組織韓國全域之人「李江熙」，該角色在原作電影中由白潤植飾演。



據悉，系列劇《萬惡新世界》將由曾製作《夫妻的世界》《無聲蛙鳴》的導演毛完日執導，《盜賊同盟》、《暗殺》（又譯《復國者聯盟》）、《逃出摩加迪休》（又譯《絕路狂逃》）的編劇李基哲撰寫劇本。

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