網友投票NewJeans適合《哈利波特》霍格華茲哪個學院！合成照美炸，Haerin竟是史萊哲林

推特近日瘋傳一張NewJeans《哈利波特》霍格華茲學院的學生證件照，破1.3萬則轉推，討論相當熱絡。



照片是推特某網友（@wayup006），根據眾多網友投票NewJeans五位成員（Minji、Hanni、Danielle、Haerin、Hyein）各自適合哪個學院而合成，Minji是雷文克勞，Hanni和Danielle是赫夫帕夫，Haerin是史萊哲林，而Hyein是葛萊芬多。



버니즈분들의 투표를 참고하여 제작되었습니다 pic.twitter.com/V1LajUch3e — way up (@wayup006) September 17, 2023

該網友合成的美照相當吸睛，讓各國網友紛紛讚嘆五人非常適合霍格華茲學院打扮！也紛紛討論到底誰適合哪個學院，或是興奮「認親」和誰是同學院同學：

「這百分之百準確。」「為什麼Haerin是史萊哲林？」「我一直覺得Haerin不是史萊哲林就是雷文克勞，Minji不是雷文克勞就是葛萊芬多。」「Haerin是史萊哲林太荒唐了吧？」「Haerin是史萊哲林錯了。」「Minji雷文克勞太正確。」「我是唯一覺得Minji是史萊哲林的人嗎？」「Minji真的有張雷文克勞的臉。」「Haerin看起來太驚豔了。」「從來沒想過Minji那麼適合雷文克勞。」

推文傳到theqoo論壇，韓國網友有更多的想法，如「不知道是不是混血兒的關係，Danielle真的好像哈利波特登場人物」、「我也覺得Danielle是赫夫帕夫！！！！！」、「Haerin雷文克勞、Danielle葛萊芬多也很適合」、「Haerin的外貌確實是史萊哲林，個性卻像赫夫帕夫，而Minji的性格和外貌都是雷文克勞，Hanni有點赫夫帕夫和葛萊芬多混合」、「我覺得Hyein和史萊哲林也很搭」、「本來以為Haerin也是雷文克勞，只看外貌的話，反倒覺得Hyein是史萊哲林，Hanni是葛萊芬多」……

「個人覺得除了Haerin其他都很完美。Haerin性格當然不是史萊哲林，但因為是貓相所以看起來很適合，Hyein捲髮的話就相當於臉上寫著『葛萊芬多』，Minji的臉和個性都很適合雷文克勞，Danielle最適合赫夫帕夫」、「沒想到Haerin是史萊哲林，但一看又覺得是名貴的貓、純血貓咪ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ」、「Danielle是波巴洞（西歐的魔法學校）！直接拍電影也毫無違和感」、「Minji波巴洞也很適合！」……等等，而看到這些評論的讀者你，你的想法呢？

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