《MOVING 异能》编剧姜草：第二季未定！观众挖出多个伏笔，俞承豪下季会登场？

超火爆韩剧《MOVING 异能》（MOVING 超异能族）9月20日播出最后一集，是否会继续推出第二季引爆观众关注。

漫画原作者兼《MOVING 异能》编剧姜草独家接受了韩媒《体育首尔》的采访，透露了关於第二季的消息。 姜草表示：「百感交集，想起了创作《MOVING 异能》时候的痛苦，不过因为结果还不错，所以不用向那些和我一起辛苦的人道歉，我会回到韩国收看最后一集的完整版。」

对於万众瞩目的第二季计划，姜草透露：「还没有确定，有很多需要解决的事情，制作之前需要顺利地解决掉才行。 如果有下一季的话，虽然可能会变得很老套，但如果不这样的话会变成开放式结局，而我又不喜欢这种方式的结尾，还留有余地。」

之前公开的第20集预告中，已经死亡的法兰克（柳承范 饰）再次登场，斗植（赵寅成 饰）与美贤（韩孝周 饰）、奉皙（李正河 饰）一家重逢，马相久（朴秉恩 饰）接任闵次长（文盛瑾 饰）的职位，每一个场景都似乎在暗示有第二季。



於此同时第16集中，在形成「姜草宇宙」的作品《追逐时间》、《Again》、《桥》等中都登场过的金英卓在旌元高中教师崔日焕（金熙元 饰）的台词中出现，引发了观众们的期待。 崔日焕表示：「英卓啊，要转学吗？」 此时画面中一只手打了个响指暂停了时间，再一次打个响指，时间又开始转动……此外，观众们还发现履历表上印著出生年月日为「930817」，不少人猜测俞承豪有可能会在第2季中饰演金英卓，因为他是1993年8月17日出生的。



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