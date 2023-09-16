素人参加歌唱大赛爆红韩网！贤妻良母到「戏精」只有一首歌的距离

韩国一名平凡的36岁家庭主妇凭藉热舞冲上了韩网热搜。

前两日，唱歌节目《全国歌唱大赛》来到了群山，吸引了不少当地居民踊跃参与。 一名家庭主妇的精彩演出赚足了观众的目光，热度席卷韩网。今年36岁的家庭主妇自我介绍是「群山的贤妻良母」，她穿了一条黄色洋装，展露出了丰满的身姿，说话语气温和，非常符合贤妻良母的人设。 但音乐一响，她就彷佛换了个人一样，随著音乐扭动起来，动作幅度非常大，大风吹得裙子紧贴在身上，隐隐约约露出肉肉的小肚子，平凡又亲切的模样瞬间拉近了与观众的距离。 一曲之后，她又恢复到了之前的温柔状态，介绍自己是3个女儿的妈妈，老公和女儿正坐在台下为她应援。 主持人金申英好奇地问是不是打算生四胎时，她调侃道「工厂已经关门了。」 幽默的话语逗得全场哈哈大笑。



精彩继续，第二首歌曲音乐一响，这位妈妈就踢飞了鞋子，用比之前更夸张、力度更大的动作舞动起来，完全沉浸在了舞台上，惊得金申英替她全场找鞋子。台下捕捉到她老公的画面，对方一脸骄傲的神情，似乎在说「看吧，我老婆多可爱」。

相关画面播出之后，「群山的贤妻良母」火速登上热搜，引来更多网友的围观，大家纷纷表示：「她就是为这档节目而生的吧」、「舞蹈动作很不一般，笑死我了」、「这位妈妈超级自信」、「完全掌控了舞台」、「看到她踢飞鞋子，笑到肚子疼」等。



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