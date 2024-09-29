韓知名評論家談民眾狙擊「郭TUBE李娜恩」：大眾反應過激，April李玹珠被欺負是活該，防彈少年團7人也沒有那麼和睦

韓國知名YouTuber 郭TUBE和前女團April成員李娜恩的網路爭議熱度不減，這一事件引發了廣泛的討論和爭議，近日韓國著名大眾文化評論家金甲洙疑似替他倆說話的發言再次激怒了民眾。

日前，金甲洙在YouTube頻道節目《매불쇼》上討論了郭TUBE事件。 金甲洙表示：「我們的社會中似乎存在一種『弱者效應』的怪圈，一個不太出眾的人一旦成為名人或明星，就會受到追捧。如果再加上他們有過校園暴力的受害經歷，大家還會同情他們，令他們更加走紅，郭TUBE就是一個典型代表。 這些人成名後，第二階段的『踩踏』效應就開始了，這種抬高後再踩低循環不斷地在我們社會中重演。」



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金甲洙接著提到了李娜恩和李玹珠，表示：「郭TUBE提到的是校園暴力爭議，那麼我想問在這麼多校園暴力爭議中，真正弄清楚事實真相的有多少？ 輿論風向反轉的的案例又有多少？ 這些問題值得我們仔細審視。 」節目主持人崔旭在此強調：「金甲洙絕對不是在為校園暴力辯護。 」

金甲洙繼續發言稱：「最初的一些校園暴力事件確實存在真實性，曾有不少受害者揭露了被迫當跑腿或被毆打的經歷，這些事情經過調查後確實屬實。 然而隨著一些人走紅，有同學出於報復目的發帖指控，導致許多藝人因不實指控而被冤枉，現在我們需要更謹慎地看待這些事件。」



他還表示：「任何團體中都會有爭執和摩擦，如果確實有人遭到霸凌，他們完全可以與經紀公司或有關方面溝通，這種內部問題不需要外界插手，比如BTS7名成員之間也不總是和睦相處。」 金甲洙說及April成員之間的排擠事件時稱：「AOA的權珉娥和申智珉之間的糾紛，以及之前T-ara成員柳和榮的事件，都涉及團體成員內部矛盾，這些問題都是當事人之間的事情，不該由大眾來插手。」 他甚至稱：「李玹珠經歷那些事情是活該。」

對此，崔旭反駁道：「藝人本身就是被大眾消費的對象，他們不能只接受讚美和好評。」 然而金甲洙堅持認為：「郭TUBE、AOA和T-ara事件中的大眾批評過於激烈，我們需要反思這一病態現象。」



金甲洙還補充說：「如果一個人覺得自己的人生並不空虛，他就不會花費精力去寫那些惡意評論，面對有問題的藝人，我們只需選擇無視。」 崔旭則回應道：「大眾通過取消訂閱來表達不滿，是因為他們沒有其他渠道發聲。」

節目播出後，網友們紛紛表達了不滿，表示金甲洙將「關係不和」與「欺淩」混為一談，尤其是他關於「李玹珠活該」的發言引發了強烈抗議，目前該言論已被從節目中編輯刪除。

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