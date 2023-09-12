好心疼！防彈少年團V自曝職業倦怠在2018年「Fake Love」時期最痛苦！甚至下定決心「刻意受傷」只想休息！

近日BTS防彈少年團的V金泰亨時常出現在大小綜藝節目中，相當活躍，也與觀眾們分享許多不為人知的小故事。尤其是時常提到自己雖然是當紅韓流偶像，卻也遇上了低潮期，在YT頻道《防彈TV》中更回想起2018年的往事。

在11日更新的YT頻道《防彈TV》影片中，播出了成員SUGA與V的對話，SUGA也為V在9月8日首度發行的SOLO專輯「Layover」祝賀，並且以過來人經驗說明能夠體會V這段時間的辛苦。而作為BTS中最後一位推出SOLO專輯，V也坦言有點壓力。V也表示整張專輯都是走一種能夠很舒服地收聽的風格，沒有過於用力的歌曲，更能表達出V本身的情感。



V與SUGA都表示BTS中七位成員們的音樂色彩都有著明顯的不同，各自擁有不一樣的風格但合體之後就成了防彈少年團，也表示7人相處真的非常愉快，SUGA也說偶爾也會思考著如果在團體演唱會中，成員們都各自帶著SOLO歌曲表現在各自的單獨舞台，曲目列表應該會相當精彩，讓他相當期待。目前看來要等待所有的成員們都結束兵役期，BTS最快也要在2025年可以再度全員合體。



V還在影片中回想起2018年的低潮，他提到「Fake Love」活動當時是他人生中感到最辛苦的時刻，可能大家普遍認為「他們有什麼感到辛苦的？」但其實V認為背後的辛苦是大家無法體會的，SUGA也相當贊同，當時的他們的確非常辛苦，總是為了想呈現最好的一面而努力，當然也會職業倦怠。成績優異對他們來說不是重點，太過忙碌的行程讓每一位成員都疲憊不堪。V甚至覺得自己比起其他成員似乎節奏更慢了些，更開始產生自我懷疑，是否只有自己正在倦怠中。



令人心疼的是，V自曝當時面對著無法休息的現實，甚至想要一整天好好放空發呆，狀態相當痛苦也消極，一直在思考如何可以休息，最終甚至想出「應該要受傷吧」這樣的想法，但現在的他回頭看，希望改變當時那個消極的自己。SUGA也表示這種疲累的程度真的很難堅持下去，就算苦撐了也不能保證會有好的結果，這是更加令人感到挫敗的一個關鍵。



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