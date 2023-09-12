《災後調查日誌2》結局太反轉！從地獄回來的珍島犬金來沅讓觀眾大哭…（EP.11 –12完）

[有雷] 《災後調查日誌2》在甫開播就面臨主角之一的孫浩俊在火場中犧牲，讓觀眾驚訝不已，日前剛播畢的最後兩集，甚至連金來沅都被抬上法醫相驗解剖檯了！一次次的案件越來越殘忍，最終的Big Boss的確也難以擊敗，最終的兩集更把所有線索都連結回之前的案件，是相當精彩的完美收尾。

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《災後調查日誌2》從第一季的消防隊與警察局通力合作，第二季的劇情與國科搜的連結也更加緊密，加入了不少新面孔協助辦案，案件的難度也越來越高，甚至一直出現之前案件中的蛛絲馬跡，如果沒有把兩季作品連著收看的話，細節部分很可能就忘記了。幕後黑手竟然是一位會自製炸彈的醫生！聰明程度不在話下，犯案時的縝密也完全沒留下任何線索，甚至混入國科搜沒人能發現他！



珍島犬被炸彈客從耳後植入晶片與竊聽裝置，不但一舉一動都受到監控，還能不時遠段控制電流發出，讓陳浩介痛苦倒地。同仁明畢因為他還受到嚴重燒傷，炸彈客也以此威脅陳浩介，加上同步威脅挾持了陳浩介的父親，讓陳浩介只好聽從指示而變成警方通緝的對象。



陳浩介跟著父親奔上屋頂，想不到父親身上的炸彈卻被引爆了，讓好不容易回歸救難隊伍的宋雪（孔升妍飾）目睹了陳浩介與父親在屋頂遇上爆炸而屍體雙雙被抬出的現場，令她自責又難以接受。陳浩介的屍體甚至被抬上了解剖台，他的同仁長官以及宋雪都不忍看下去而離開了現場。殊不知一切都是陳浩介設下的陷阱，想以詐死來突破連鎖炸彈客的心防，果然炸彈客終於露出馬腳而接受法律的制裁，遣返美國。



金來沅又增加了一部人生作品，片中他所飾演的陳浩介相當熱血，也因身為警察而感受到沉重使命感，他曾對宋雪說「無法和妳約定我能平安下班」，因為遇見危險他總是奮不顧身衝第一，帥氣程度與魅力再度席捲女性觀眾們。金來沅也表示相當感謝大家對這部作品的喜愛，也特別感謝拍攝時在嚴寒的冬天，工作人員們的辛苦付出。



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