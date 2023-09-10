Disney+《MOVING 異能》「高中Line」到齊了！李正河、高允貞、金度勳、沈達琪、申宰輝夜遊「拍四格照&吃糖葫蘆」友情惹人羨

Disney+口碑熱播劇《MOVING 異能》主演之一金度勳昨日在個人IG PO出多張照片，原來是年輕一代超能力者私下聚會啦！

金度勳留言「旌元高中3年3班朋友們」，照片中除了三位主角人物「金奉皙」李正河、「張喜秀」高允貞、「李強勳」金度勳之外，被欺負學生「申惠媛」沈達琪、流氓學生「逄基修」申宰輝也全部到齊。





5個人一起拍人生四格照片，一人一支MZ世代中間正流行的甜點糖葫蘆，一起享受夏末夜晚的美好時光。





照片中李正河比拍攝期間瘦了很多，看起來已順利將為角色增肥的30kg肉肉全部甩掉。 《MOVING 異能》殺青已有一年時間，「旌元高s」仍然維繫親密友誼，讓人感到十分暖心。



有網友打趣留言：「我可以加入嗎？ 我父親也有一家商店」「我也在旌元高中讀書哦」「好想念你們」「大家都好可愛」「友情forever」。

此外，《MOVING異能》講述超能力者父母與子女的故事，劇情題材網羅諜跨國報行動、超能力特工、以及致命的神秘殺手等新穎元素，卡司陣容堪稱韓國影史上最夢幻的黃金組合，主演群包括柳承龍、韓孝周、還有暌違多年再度回歸小螢幕的趙寅成，前15集已在Disney+獨家上線，將於下週三公開16及17集。



Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞