這些藝人居然都已婚！韓藝璃&李沇熹&李學周&LOCO&John Park戀上圈外人，姜素拉竟已有一女

也許是私人生活太低調、也許是銀幕形象太年輕，得知這些人其實都已婚甚至有小孩時，真的嚇一跳啊！

韓藝璃去年初與交往多年的圈外男友結婚，直到去年6月才公開消息。 考慮到當時的局勢，雙方僅在首爾某處舉行了一場只有家人出席的相見禮和聚餐，並沒有舉辦其他的儀式典禮等。



「SM三大美女」之一的李沇熹今年6月2日結婚，只邀請雙方父母和親朋好友舉辦簡單的儀式。 早在2001年，年僅13歲的李沇熹就憑高顏值斬獲SM Best青少年最佳選拔大會「外貌大獎」出道，曾為東方神起、神話、等多位SM歌手拍過MV，今年通過Disney+上線與洪宗玄、文素利、鄭允浩合作主演的《較量人生》，新作TVING獨幕劇《O'PENing-散步》將於本月23日播出。



2020年以《夫婦的世界》爆紅的李學周，去年11月6日與圈外女友舉辦非公開婚禮，因拍攝電視劇《私生活》結識的圈內好友高庚杓、少女時代徐玄等均到場祝賀。



姜素拉2020年8月結婚，隔年4月15日就順利產下健康女兒。 姜素拉老公是大她8歲的韓醫院師，在多家韓醫院擔任院長、也有自己的韓醫院，據悉外貌俊秀、性格溫柔、家境殷實、在業界也十分知名，是不折不扣的紳士暖男院長。



LOCO去年9月宣佈結婚，女友是讀補習班時認識的同齡朋友，LOCO兵役休假時與她重逢、很快就發展為戀人，交往2年後正式步入婚姻殿堂。 LOCO稱女友理解他在舞台之外不安和缺乏自信的模樣，「跟她在一起的時間總是很心動」、「很自然就做出相伴餘生的約定」，而且很多歌詞裡提到的「Soy Latte」其實就是暗指女友！



《Superstar K》第二季亞軍、美籍韓裔歌手John Park去年4月親筆信宣佈喜訊，透露女友是交往1年的圈外人，一直很支持他、讓他了解什麼是幸福，並於6月12日舉辦了非公開婚禮。 John Park今年做客《Radio Star》透露在朋友聚餐時第一次見到女友，對美貌的她一見鐘情。



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