根本認不出這三個角色都是同一個人！《假面女郎》中的女大佬竟然是《機智醫生生活》裡的她

他好眼熟，可是想不起來之前演過什麼？

韓劇中其實有蠻多這類小角色的，他們看起來並不起眼，不搶主角風頭的同時，又以紮實的演技在不經意之間就給觀眾留下了深刻的印象。

最近熱播的《假面女郎》中就有這樣的角色，喜誠監獄女王安銀淑（李秀美 飾），雖然她是個正在坐牢的罪犯，但她的人脈遍及政商，連獄長都要忌她三分。 隨著女主角金貌美（林珍娜、高賢廷 飾）的入獄，安銀淑強勢登場。



初期，安銀淑毫不掩飾地表達出了對貌美的厭惡感，到後來毫不猶豫地為了自己的利益向貌美卑躬屈膝，欺軟怕硬的形象被李秀美細緻入微地詮釋出來，吸引了觀眾的目光。 安銀淑華麗的髮型，架在鼻樑上的眼鏡等都完美地刻畫出了人物性格，散發出無法企及的氣場。

李秀美其實也是觀眾們熟悉的演員，她曾是《機智醫生生活》中李翊晙（曹政奭 飾）家的保姆，也是《那個男人的記憶法》中河珍（文佳煐 飾）經紀公司代表朴慶愛，以好心、善良的角色獲得了觀眾的喜愛。



這次李秀美戲路大開，在《假面女郎》中完美地證明瞭自己能夠變身成擁有絕對權力、令人毛骨悚然的反派角色，是兼具黑與白兩種形象的的實力派。

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