Disney+《MOVING 异能》「高中Line」到齐了！李正河、高允贞、金度勋、沈达琪、申宰辉夜游「拍四格照&吃糖葫芦」友情惹人羡

Disney+口碑热播剧《MOVING 异能》主演之一金度勋昨日在个人IG PO出多张照片，原来是年轻一代超能力者私下聚会啦！

金度勋留言「旌元高中3年3班朋友们」，照片中除了三位主角人物「金奉皙」李正河、「张喜秀」高允贞、「李强勋」金度勋之外，被欺负学生「申惠媛」沈达琪、流氓学生「逄基修」申宰辉也全部到齐。





5个人一起拍人生四格照片，一人一支MZ世代中间正流行的甜点糖葫芦，一起享受夏末夜晚的美好时光。





照片中李正河比拍摄期间瘦了很多，看起来已顺利将为角色增肥的30kg肉肉全部甩掉。 《MOVING 异能》杀青已有一年时间，「旌元高s」仍然维系亲密友谊，让人感到十分暖心。



有网友打趣留言：「我可以加入吗？ 我父亲也有一家商店」「我也在旌元高中读书哦」「好想念你们」「大家都好可爱」「友情forever」。

此外，《MOVING异能》讲述超能力者父母与子女的故事，剧情题材网罗谍跨国报行动、超能力特工、以及致命的神秘杀手等新颖元素，卡司阵容堪称韩国影史上最梦幻的黄金组合，主演群包括柳承龙、韩孝周、还有暌违多年再度回归小萤幕的赵寅成，前15集已在Disney+独家上线，将於下周三公开16及17集。



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