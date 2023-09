NCT東京小分隊NEW TEAM 7位出道成員最終確定！日本首秀4場門票全售罄，10城市巡演下月開跑

今日播出的《NCT Universe : LASTART》公開了最終考核「NCT Mission」,以及NCT NEW TEAM(東京小分隊NCT Tokyo)出道預備組的確定成員名單。

節目中SMROOKIES練習生SION和YUSHI於練習生們合作表演兩首NCT U的歌曲《90's Love》《Boss》,任務結束後由導師們進行評估,最終宣佈排名第1到第5的練習生依次為RIKU、SAKUYA、DAEYOUNG、JUNGMIN、RYO,他們將與SION和YUSHI一同組成NCT最後的小分隊。



導師們表示:「RIKU成長很多、帶領舞台的能力很棒」「SAKIUYA今天表情最好」「DAEYOUNG雖然只練習3個月卻很好地消化了高音」「JUNGMIN即便為了本人也有必要改變發聲」「RYO令team的色彩更完整」。



《NCT UNIVERSE:LASTAT》說SM娛樂今年推出的真人實境秀,旨在從現役練習生中選拔與SM ROOKIES練習生SION、YUSHI一同組成NCT日本小分隊的成員,一共進行4次任務、選出5位成員。 「LASTART」是LAST和START的合成詞,欲表達這是NCT無限擴張的最終站,也是新團隊的開始。 14日將公開最終成員選定之後的故事。



NCT NEW TEAM將於9月9日和10日在大阪市長居陸上競技場、16日和17日在東京體育場舉辦演唱會《NCT STADIUM LIVE 'NCT NATION : To The World-in JAPAN》,目前門票已全數售罄。 隨後從10月8日起在日本10個城市展開28場出道巡演。



Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者,本站將予以追究

相關新聞