NCT东京小分队NEW TEAM 7位出道成员最终确定！日本首秀4场门票全售罄，10城市巡演下月开跑

今日播出的《NCT Universe : LASTART》公开了最终考核「NCT Mission」,以及NCT NEW TEAM(东京小分队NCT Tokyo)出道预备组的确定成员名单。

节目中SMROOKIES练习生SION和YUSHI於练习生们合作表演两首NCT U的歌曲《90's Love》《Boss》,任务结束后由导师们进行评估,最终宣布排名第1到第5的练习生依次为RIKU、SAKUYA、DAEYOUNG、JUNGMIN、RYO,他们将与SION和YUSHI一同组成NCT最后的小分队。



导师们表示:「RIKU成长很多、带领舞台的能力很棒」「SAKIUYA今天表情最好」「DAEYOUNG虽然只练习3个月却很好地消化了高音」「JUNGMIN即便为了本人也有必要改变发声」「RYO令team的色彩更完整」。



《NCT UNIVERSE:LASTAT》说SM娱乐今年推出的真人实境秀,旨在从现役练习生中选拔与SM ROOKIES练习生SION、YUSHI一同组成NCT日本小分队的成员,一共进行4次任务、选出5位成员。 「LASTART」是LAST和START的合成词,欲表达这是NCT无限扩张的最终站,也是新团队的开始。 14日将公开最终成员选定之后的故事。



NCT NEW TEAM将於9月9日和10日在大阪市长居陆上竞技场、16日和17日在东京体育场举办演唱会《NCT STADIUM LIVE 'NCT NATION : To The World-in JAPAN》,目前门票已全数售罄。 随后从10月8日起在日本10个城市展开28场出道巡演。



