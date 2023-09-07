人氣男團 SEVENTEEN 日本演唱會上：勝寛傲嬌索吻，卻被超主動的珉奎給嚇跑XD

終於重啟活動的勝寛積極求愛 VS 積極示愛的珉奎！哈哈哈哈哈

人氣男團 SEVENTEEN 在日本舉行演唱會，活動上一舉一動都成為了粉絲熱烈討論的話題。

前陣子休養中的勝寛重新展開演藝活動，粉絲們也都很想念他，而他在演唱會的互動環節中，對著鏡頭示意可以親他的臉蛋，傲嬌索吻的模樣相當可愛。



看似無果後就默默轉身，沒想到珉奎積極嘟嘴上前，勝寛則快速躲過好友的示愛，讓粉絲看了忍不住爆笑，引發熱烈關注。

此外，因傷休養的隊長S.COUPS也坐著輪椅飛往日本看演唱會，坐在觀眾席上也積極地與成員們互動，還展現了打招呼擔當的實力（通常SEVENTEEN打招呼時，S.COUPS開頭會先喊：Say the name）。

“SAY THE NAME” OUR GENERAL LEADER SCOUPSpic.twitter.com/JK7RNvScDy —(@wonubliss) September 6, 2023

成員們之間的各種互動都充滿著團魂啊～。

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