RIIZE洪昇瀚道歉了！「出道前kiss床照」風波後2天終於發聲，SM護航：「會更嚴格管理」

洪昇瀚今日通過RIIZE官方IG帳號PO出道歉文，SM娛樂也同步發聲捍衛藝人。

洪昇瀚在文中向粉絲道歉，表示拖到現在才發聲是因十分害怕和不安：「在出道前非常重要的決定性瞬間因我個人的事而連累團隊，讓隊友和公司職員們感到了失望。沒有責怪別人或狡辯的餘地，所有事都是因我的輕率而發生，對於過往時光和行動進行了深刻反省。」



洪昇瀚表示會繼續留在RIIZE：「以後會以RIIZE為最優先。 不止對於RIIZE的舞台，對於我經歷的所有情況都會更加慎重地行動，盡全力讓大家從我的行動中感受到對於團隊和粉絲的真心。再次致以歉意。」



同時，RIIZE所屬社SM娛樂也通過媒體表示洪昇瀚正在深刻反省他給粉絲帶來的失望、給團隊造成的損害，以後公司會提供更加嚴格的管理和支持，讓RIIZE能夠專心於活動、展現出好的面貌。

SM還指出，肆意登載和散播成員私生活相關照片屬於違法行為，公司已通過「KWANGYA 119」舉報中心及主動監控收集觸法用戶的信息，一旦確認犯罪事實將會全數進行起訴。



此前RIIZE成員洪昇瀚被網友爆料Rookies練習生時期與疑似未成年的女友開房並熱吻自拍，未出道已引起輿論軒然大波。

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