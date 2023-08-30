Disney+《MOVING 異能》今日下午更新12-13集，趙寅成&韓孝周婚後隱居育兒、甜蜜生活搶先看！

每周最期待的事之一就是週三下午《MOVING 異能》公開最新兩集！上周集中講述了柳承龍（飾 張洙源）的故事，本周繼續加入趙寅成和韓孝周的戲份，時間來到兩人生子育兒的甜蜜時光！

Disney+好評熱播劇《MOVING 異能》今日即將更新第12和13集，上午公開了搶先看影片「鬥植&美賢新婚日記」。 片中兩人一起照顧寶寶，斗植泡奶粉加哄睡展現新手爸爸的生疏與熱情，美賢也滿臉幸福。



斗植在果園勞作，看著高處的桃子似乎想一躍而起，環顧四周後還是拿來了梯子。 美賢遞給他一杯冰麵茶，調侃道：「傳說級的最精銳黑色要員也會覺得農活辛苦耶！」鬥植無奈笑說：「誰再說沒事可做就回鄉下種田，我一槍崩了他！」



此外，Disney+還公開了第12和13集的預告。 斗植回來找美賢後不出意外地被活捉，安企部次長質問他是否要背叛組織，斗植回答：「遭到背叛的是我。」 隨後他劫持次長飛到空中，大喊美賢的名字後開了一槍，美賢胸口頓時飛出鮮血！斗植從此消失無蹤，張洙源被分配當文員，直到某天次長再次找上他，給他證明自己尚有用處的機會。



Disney+《MOVING 異能》共20集，首週公開前7集後每週三公開2集，最後一週公開最終3集。 期待今天下午的更新！



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