《無用的謊言》搶鏡綠葉逐個數！李詩宇靚樣媲美女團，徐志焄難忘「舊愛」金所泫

本季矚目之作、Viu Original原創韓劇《無用的謊言》正於亞洲各地熱播，近日該劇主角金所泫和黃旼炫分別佔據八月第二周「韓劇演員話題榜」的亞軍及季軍位置，引證《無用的謊言》魅力非凡、熱潮席捲全亞洲！劇集逢星期一、二晚上9時15分在「黃Viu煲劇平台」免費上架，香港觀眾可以實時感受「雙泫合壁」的獨有火花！

初次唱跳有難度

Viu Original原創韓劇《無用的謊言》講述「說謊者獵人」穆率熙（金所泫飾）和「不說謊男孩」金道河（黃旼炫飾）的愛情故事，除了劇情新穎浪漫、畫面唯美，男女配角同樣吸睛！劇中飾演國民妹妹、人氣歌手「夏溫」的李詩宇前年正式出道，當時便有不少觀眾大讚她有「女團相」，甚至與當紅女團aespa成員Karina、(G)I-DLE小娟撞樣！今次是她首度擔任迷你劇女配角，早前於《流星》串演過偶像的她為了演活歌手角色，不擅跳舞的她吃了不少苦頭：「唱歌跳舞的部分有點⋯⋯應該是很難才對！」男團出身的黃旼炫也隨即爆料：「聽說她在拍攝途中經常練舞，她說之前從沒跳過舞，我很明白那有多難！雖然我沒有教她，哈哈，但是我會幫她打氣，她真的做得很好！」



大方祝福「舊愛」

至於飾演穆率熙前男友「李康民」的徐志焄，甫出道便獲得「男子獨幕劇獎」提名，年前還一舉拿下KBS演技大賞「男子新人獎」，演技備受肯定。近日他在訪問談到與穆率熙（金所泫飾）逝去的「舊情」時，作為「前男友」的他不但大方祝福，更點名大讚「情敵」：「我覺得率熙和道河很登對，而且道河的故事發展也非常有趣，大家應該會覺得津津有味！」不過他也笑言，「情斷」金所泫是他最難忘的畫面：「我和率熙分手的場面最令我難忘，（劇中）我們分手時，她坦承她能夠識破別人的說謊，一般人聽到這種說法肯定不相信，所以那一幕讓我最深刻。」



Viu Original原創愛情懸疑韓劇《無用的謊言》講述「說謊者獵人」穆率熙（金所泫飾）天生擁有看穿謊言的超能力，可是她卻因為這份「詛咒」失去愛情和家庭，令她一直過著孤獨的生活。正當率熙對人性失去所有信任之際，卻命運般遇上早有一面之緣的鄰家男孩金道河（黃旼炫飾），二人也在相處之中，漸漸成為彼此的救贖⋯⋯劇集逢星期一、二晚上9時15分在「黃Viu」上架，香港觀眾亦可免費收看《戀人》、《等待了很久》、《優雅的帝國》、《殘酷的實習生》和《純情拳擊手》等人氣韓劇。

專欄組@ 韓星網 / KoreaStarDaily.com / 轉載查詢，請先聯絡我們

相關新聞