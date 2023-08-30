BTS柾國終於剪短髮！清爽造型讓粉絲們看了超開心：「忙內就是可愛」、「看起來好稚嫩啊～」

【影片】大家更喜歡長髮柾國，還是短髮柾國呢？ PS：雖然他都能輕鬆駕馭，但短髮是真的很清爽！（短髮+1）

BTS防彈少年團柾國（Jung Kook），在七月中推出首支solo數位單曲〈Seven〉

後，持續締造個人音樂歷程上的新紀錄，在Billboard Hot 100榜成為空降冠軍，在Spotify上成為一周播放量最多的男歌手歌曲，以及播放量最快達到1億的男歌手歌曲兩項記錄。



▼〈Seven〉MV觀看次數已有1.8億，朝著突破兩億邁進：



▼近日官方還公開了〈Seven〉Alesso Remix' Visualizer的版本，更適合夜店狂歡的風格：



柾國也以這個版本拍攝了一段短影片，也一併公開剪了短髮的模樣，清爽帥氣的模樣讓粉絲ARMY們看了超開心，留言表示：「不愧是BTS的忙內，就是給人感覺特別可愛」、「看起來好稚嫩啊～」、「像個寶寶一樣」、「終於剪短髮了！我好開心」、「短髮？！柾國？！」、「剪短髮看起來更年輕了」

不曉得大家是更喜歡長髮柾國，還是短髮柾國呢？

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