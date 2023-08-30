Disney+《MOVING 异能》今日下午更新12-13集，赵寅成&韩孝周婚后隐居育儿、甜蜜生活抢先看！

每周最期待的事之一就是周三下午《MOVING 异能》公开最新两集！上周集中讲述了柳承龙（饰 张洙源）的故事，本周继续加入赵寅成和韩孝周的戏份，时间来到两人生子育儿的甜蜜时光！

Disney+好评热播剧《MOVING 异能》今日即将更新第12和13集，上午公开了抢先看影片「斗植&美贤新婚日记」。 片中两人一起照顾宝宝，斗植泡奶粉加哄睡展现新手爸爸的生疏与热情，美贤也满脸幸福。



斗植在果园劳作，看著高处的桃子似乎想一跃而起，环顾四周后还是拿来了梯子。 美贤递给他一杯冰面茶，调侃道：「传说级的最精锐黑色要员也会觉得农活辛苦耶！」斗植无奈笑说：「谁再说没事可做就回乡下种田，我一枪崩了他！」



此外，Disney+还公开了第12和13集的预告。 斗植回来找美贤后不出意外地被活捉，安企部次长质问他是否要背叛组织，斗植回答：「遭到背叛的是我。」 随后他劫持次长飞到空中，大喊美贤的名字后开了一枪，美贤胸口顿时飞出鲜血！斗植从此消失无踪，张洙源被分配当文员，直到某天次长再次找上他，给他证明自己尚有用处的机会。



Disney+《MOVING 异能》共20集，首周公开前7集后每周三公开2集，最后一周公开最终3集。 期待今天下午的更新！



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