【韓網熱帖】偶像出道前談戀愛也應該退團嗎？

*原貼標題：但是真的是退團程度嗎？

幻滅和生氣都能理解，但有到退團的程度嗎？ 我現在覺得只要不犯法、不講令人反感的話就行了... 真的真的真的不是裝酷，轉換立場代入我家偶像也是這樣想，尤其已經是過去的事

*SM新男團RIIZE洪昇瀚昨日被爆出練習生期間與女友開房kiss等照片，這篇帖文雖然沒有明講，但很多留言討論是關於他。

此外，今日更缺席了打歌節目錄製！SM娛樂對媒體表示洪昇瀚缺席的原因是「感冒引起的狀態不佳」。

韓國網友評論：

1. 我不這麼想... kkk

2. 如果（女方）是未成年人應該退團，不是的話就還好

3. No no，繼續活動的成員可多了

4. 只要當事人精神沒崩潰就行

5. 是出道前的事，我不懂有什麼問題

6. 如果當事人要退團的話我不會阻攔的程度？

7. 以一個未出道新人的立場是應該退團，如果我是公司的話會讓他推出。 首先違反規則就追加了一個可惡罪。

8. 我覺得不需要退團，但不退的話，整個團的形象確實會有點奇怪...

9. 退什麼退啊kk我這樣想是因為年紀太大了嗎

10. 應該是不會退，但也確實不想給他花錢

11. SM很少讓人退團kk現在所屬藝人裡出過大事的也沒趕出去啊

12. 已經站穩地位、有粉絲無限護航的偶像，跟還沒出道的新人，是不一樣的啦

13. 退不退團不知道，但確實是出道前就成為入坑障礙

14. 校暴和未婚先孕都沒退，他這程度有什麼...

出處：https://www.instiz.net/name_enter/89081873

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