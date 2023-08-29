破Disney+ 观看纪录！超能力动作韩剧《MOVING 异能》成为Disney+ 及Hulu史上观看时数最长的韩国原创影集！

Disney+ 热播韩剧《MOVING 异能》以史上最强卡司阵容、引人入胜的故事、还有爽度破表的动作场面，推出即席卷全球！

Disney+ 口碑热播中的最新韩剧《MOVING 异能》剧情题材网罗跨国谍报行动、超能力特工、以及致命的神秘杀手等新颖元素，在Disney+ 及Hulu 播出后迅速引爆全球关注，并在首周窜升为平台总观看时数最高的韩国原创影集。



《MOVING 异能》自8月9日首播后，第一周即成为韩国、日本、东南亚、香港和台湾等亚太地区总观看时数最高的原创韩国影集，无疑是韩国Disney+ 平台史上首播收视成绩最亮眼的作品。目前《MOVING 异能》已在Disney+ 及Hulu共65个市场全球热播中。

「《MOVING 异能》前11集在全球观众间引发的热烈回响完全超乎我们的想像。」华特迪士尼公司亚太区原创内容策略执行副总裁蔡志行（Carol Choi）女士表示。「从美国到其他亚太区市场，《MOVING 异能》凭藉其引人入胜的剧情、星光熠熠的卡司阵容、以及令人惊叹的特效场景迅速窜升为备受赞誉的人气作品，我们很荣幸能为观众带来如此不同凡响的全新故事。」



《MOVING 异能》的卡司阵容堪称韩国影史上最梦幻的黄金组合，主演群包括柳承龙、韩孝周、还有暌违多年再度回归小萤幕的赵寅成。《MOVING 异能》故事讲述潜藏在韩国社会中的超能力者的故事，他们为了抵抗邪恶政府机构的迫害，舍命保护自己同样具有超能力的子女。这些人最初因为拥有飞行、再生、和超敏锐的五感等超能力被招聘成为特工，并在一次次经手可疑的任务后，决定引退并从此消声匿迹。多年后，他们的子女继承了自己的超能力，同时却有神秘的刺客在伺机而动，奉命肃清所有超能力者，而如今这些已经成为父母的特工们则被迫抛弃多年来的安稳生活，重出江湖成为人们眼中曾经的「怪物」。







韩国电视广播公司KBS在《MOVING 异能》播出后，盛赞这部作品「向世界证明了韩国影视作品无法被取代的超高品质」，而纽约《新闻周刊》则认为这是一部「扣人心弦的韩国动作影集」，美国《富比士》杂志表示这部作品是「以情感为剧情核心的超级英雄故事」，而韩国影剧媒体《Max Movie》也给予高分评价「这是让全球观众眼睛为之一亮的全新英雄故事」。《MOVING 异能》前11集已在Disney+ 上线，并将在每周三上架新集数，一次更新两集，这部共分为三个故事阶段的影集预计於9月20日迎来最终大结局。



《MOVING 异能》是Disney+ 持续扩增的韩国影视内容库中的最新作品，其他已在Disney+ 上线的作品还包括荣获韩国青龙奖肯定的犯罪影集《地下菁英》，该作由韩国国宝级影帝崔岷植领衔主演，讲述一位创业家为了巩固他庞大的赌场事业，不惜多次罔顾法律规范的故事，此外，还有原创综艺节目《韩星地带：逃脱任务》、浪漫韩剧《单恋原声带》等众多丰富的作品内容。

人气动作韩剧《MOVING 异能》前11集已在Disney+ 独家上线。

▽口碑篇预告：



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