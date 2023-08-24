《MOVING異能》高允貞：「劇中的張喜秀跟我相似度有99％」完全沒準備就參加試鏡還順利通過！

最近大獲好評的人氣韓劇《MOVING異能》話題不斷，除了劇中一字排開有太多大演員以及知名綠葉之外，美麗又賞心悅目的第二代超能力擁有者高允貞也是劇中一大看點，而她也在訪談中提到私下的自己與劇中的角色「喜秀」相似度高達99％！

Disney+的韓劇《MOVING異能》中，描述一群擁有不同超能力的人們引退後陸續遭遇殺機，為了守護遺傳了他們能力的子女們，父母們將如何對抗惡勢力。高允貞在劇中飾演張喜秀一角，擁有白皙膚色與吸引人的美麗外型，更有一顆正義又體貼的心，她擁有遺傳自父親柳承龍的快速自癒能力，更守護著她身邊另一位擁有飛天能力的男同學李正河。



張喜秀這個角色播出後即獲得好評，而高允貞也表示，其實自己在試鏡時並沒有聽說自己為何能夠適合這個角色，之後才從作家那裡聽到原因。原來因為高允貞在沒有看過原著以及沒有讀過劇本的情況下，就直接來到了試鏡現場讀出現場準備的劇本，而自己在即興讀本的部分比較弱也覺得困難，但因為角色與自己本身個性、語氣非常相近，所以當天表現比想像中順利，因此讓她順利成為了「喜秀」。



她也表示自己的聲音偏低，似乎從小開始就是這樣的，出道後也因聲音被稱讚過，也感謝大家欣賞這嗓音，覺得對演出上會有所幫助。不過高允貞隨後也提到，在拍攝《MOVING異能》時很放鬆，一開始覺得自己跟喜秀的相似度會將近100％，很灑脫也不會自尋煩惱，對傷口很遲鈍也不太會安慰或鼓勵別人，但隨著劇情發展，高允貞發現喜秀比自己更加溫暖堅強。



高允貞也表示自己家人在收看《MOVING異能》的時候也覺得喜秀與她很像，還覺得她應該拍攝得很輕鬆，家人的反應讓她印象深刻，大家看了說「這不就是你嗎」，家人覺得她演出這次的作品，應該比之前拍攝的《還魂》來得輕鬆點吧！《MOVING異能》在Disney+頻道每周三更新。



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