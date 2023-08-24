復仇王者劇《7人的逃脫》公開團體海報！嚴基俊「銀髮變身」再度攜手《Penthouse》狗血金編確定九月中首播

【最新預告】由嚴基俊、黃正音、李準等多位實力派演員主演，《皇后的品格》、《Penthouse》的導演&編劇再度合作，新劇《7人的逃脫》眾所期待！

被譽為K復仇王者的新劇《7人的逃脫》公開了團體海報，8位主要演員同框陣容相當華麗。

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《7人的逃脫》由《皇后的品格》、《The Penthouse上流戰爭》系列的朱東民導演與金順玉編劇合作打造，講述一個少女的失蹤交織著無數的謊言和慾望，牽涉其中的7名惡棍之間為生存而相互鬥爭，還有他們將面臨可怕地血腥懲罰的復仇故事。



公開的團體海報中，嚴基俊飾演韓國最大電信平台的代表馬修李，一派冷靜的掌控著全局，在他底下的7個人拼命奔跑掙扎，在惡劣的環境下如棋子般被擺佈著，在這場生存遊戲中，他們的下場又會是如何？

▼台詞排練（讀本）現場照：主要演員有嚴基俊、黃正音、李準、李侑菲、申恩慶、尹鐘焄、趙胤熙、趙在允、李德華。



這場全員惡人盛宴的 SBS 新劇《7人的逃脫》將於9月15日晚上22:00首播，本劇也會在「黃Viu煲劇平台」上架。

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