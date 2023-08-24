《MOVING异能》高允贞：「剧中的张喜秀跟我相似度有99％」完全没准备就参加试镜还顺利通过！

最近大获好评的人气韩剧《MOVING异能》话题不断，除了剧中一字排开有太多大演员以及知名绿叶之外，美丽又赏心悦目的第二代超能力拥有者高允贞也是剧中一大看点，而她也在访谈中提到私下的自己与剧中的角色「喜秀」相似度高达99％！

Disney+的韩剧《MOVING异能》中，描述一群拥有不同超能力的人们引退后陆续遭遇杀机，为了守护遗传了他们能力的子女们，父母们将如何对抗恶势力。高允贞在剧中饰演张喜秀一角，拥有白皙肤色与吸引人的美丽外型，更有一颗正义又体贴的心，她拥有遗传自父亲柳承龙的快速自愈能力，更守护著她身边另一位拥有飞天能力的男同学李正河。



张喜秀这个角色播出后即获得好评，而高允贞也表示，其实自己在试镜时并没有听说自己为何能够适合这个角色，之后才从作家那里听到原因。原来因为高允贞在没有看过原著以及没有读过剧本的情况下，就直接来到了试镜现场读出现场准备的剧本，而自己在即兴读本的部分比较弱也觉得困难，但因为角色与自己本身个性、语气非常相近，所以当天表现比想像中顺利，因此让她顺利成为了「喜秀」。



她也表示自己的声音偏低，似乎从小开始就是这样的，出道后也因声音被称赞过，也感谢大家欣赏这嗓音，觉得对演出上会有所帮助。不过高允贞随后也提到，在拍摄《MOVING异能》时很放松，一开始觉得自己跟喜秀的相似度会将近100％，很洒脱也不会自寻烦恼，对伤口很迟钝也不太会安慰或鼓励别人，但随著剧情发展，高允贞发现喜秀比自己更加温暖坚强。



高允贞也表示自己家人在收看《MOVING异能》的时候也觉得喜秀与她很像，还觉得她应该拍摄得很轻松，家人的反应让她印象深刻，大家看了说「这不就是你吗」，家人觉得她演出这次的作品，应该比之前拍摄的《还魂》来得轻松点吧！《MOVING异能》在Disney+频道每周三更新。



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