離開YG的方藝潭，時隔一年公開近況！和GF娛樂簽訂專屬合約，將以製作人＆歌手身份進行活動！

今日（24日），經紀公司GF娛樂表示：「最近與方藝潭簽訂了專屬合約。」

接著說：「很高興能與實力派藝人簽約，爲了讓方藝潭成爲在製作人和歌手等多個領域活動的音樂人，我們將全力支持他。」



之前，方藝潭在2013年《K-POP STAR第二季》中以魅力的嗓音和表演獲得「小麥可傑克森」的稱讚，並在節目中獲得亞軍。同年7月正式加入YG娛樂成為練習生，2020年7月以男團TREASURE成員出道，受到許多人的喜愛。2022年11月與YG娛樂解除專屬合約並退出TREASURE。



方藝潭也在 IG 寫下：「大家好，我是方藝潭。以後我將以GF娛樂藝人的身份開啓活動，感謝從TREASURE活動時支持我的TREASURE MAKER，也要感謝能讓我成長到現在的YG娛樂，以後我將開展各種各樣的活動，希望大家能夠多多支持我，謝謝！」

GF娛樂樂旗下有男團KINGDOM，特別是GF娛樂公司南宮燦（音，남궁찬 ）代表是曾在金賢哲等眾多音樂家和LOEN娛樂公司擔任IU經紀人的歌謠界資深製作人。而方藝潭會在GF娛樂展開怎樣的活動，令人期待！



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