神秘超能力者集結！《MOVING超異能族》柳承龍、韓孝周、趙寅成眾星雲集，一部帶來刺激與反思的韓劇力作

Disney+最新年度韓劇鉅製《MOVING超異能族》，由柳承龍、韓孝周、趙寅成、車太鉉、高允貞等星級演員攜手，光卡司排出來便足以令人驚呼！自8月9日上線以來好評連連！每集都有電影級CG技術與精彩打鬥場面，年輕一代超能力逐漸現形，校園生活惹出風暴，父母一代則遭遇追殺，各種超能力CG展現絕對滿足視聽享受。

《MOVING超異能族》改編自韓國著名網絡漫畫家姜草（Kang Full）筆下累積兩億點閱率的網路漫畫，講述一群超能力者為了保護家人免受傷害及不公平對待，將真實能力隱藏，大隱隱於世的故事。故事橫跨30年，從高中生金奉皙（李正河 飾）擁有漂浮能力，以及全國各地開始出現詭異命案開始……



《MOVING超異能族》入面的感情線同樣成為網上熱話，一播出就吸引不少人對金奉皙和張喜秀（高允貞 飾）兩小無猜的關係非常有興趣，一個天真純情且容易害羞，一個不拐彎抹角總是直言不諱。當張喜秀發現金奉皙有飄浮的超能力後並沒有被嚇到，反而冷靜安慰慌張的他說：「你不奇怪，你只是和別人不太一樣，有點獨特罷了。」這種性格對比互動充滿趣味和戲劇張力。



劇情進入EP8-9 ，父母代的愛情故事亦是一大看點，最新兩集奉皙父母李美賢（韓孝周 飾）與金斗植（趙寅成 飾）的愛情故事終於揭示，兩人從國家安全規劃局相識並墜入愛河，金斗植卻必須離開，淒美愛情令人心碎。

* 即上 Disney+ 《MOVING超異能族》



形容《MOVING超異能族》是非一般超級英雄故事一點也沒錯，劇集中擁有超能力的主角並不是所向無敵，他們反而常因為異於常人容易被人盯上、招致危險，甚至被稱為「怪物」。年輕一代從小是「背負」超能力長大，成長過程並沒有比較輕鬆反而更為辛苦，以為可以炫耀的超能力卻成了「奇怪之處」，而父母一代對待他們的態度亦帶給觀眾教養上的反思，例如奉皙的媽媽母李美賢處處擔心奉皙的超能力曝光，對他造成極大的壓抑。



相反，張喜秀因為看不過眼被不良少女霸淩的同學出頭，以1敵17運用超能力闖了大禍，張喜秀的爸爸張洙源（柳承龍 飾）倒在事後對她說：「妳媽知道妳像我，一定會很開心的。」



隨著劇情進展，全國各地以及旌元高中臥虎藏龍的超能力者紛紛現身，每個人的故事背景慢慢有所交代，眾人物與事件環環相扣，令觀眾忍不住驚嘆編劇的功力，且更好奇接下來劇情發展。繼李美賢與金斗植後，相信張洙源（柳承龍 飾）的身世亦會即將曝光！？敬請鎖定《MOVING超異能族》每週更新的新集數了。



＊ 網友評價《Moving 超異能族》為Disney+開台以來最精彩韓劇！

＊《Moving 超異能族》1至9集現已上線，接下來逢星期三上線兩集，結局連上3集，Disney+獨家播出，不容錯過！

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