TWICE主唱志效終於solo出輯！記者會大露美背驚艷全場！表達「就是想跳舞」、「享受歌手生涯」

身為人氣女團TWICE主唱，志效終於solo出道發行首張迷你專輯《ZONE》，今（18）日上午，志效於首爾永登浦區汝矣島首爾費爾蒙大使酒店宴會廳舉行了出道記者會。

志效穿著一身黑禮服，沒想到一轉身美背一覽無遺，驚艷全場。據悉志效現場和記者對談，表達了對自己出道8年首次solo的擔憂：「進公司19年後首次發行個人專輯，很認真準備、很緊張。」也很擔心要從TWICE獨立出來表演，展現的樣貌是否會受大家喜愛，但她相當慶幸一切都很順利。



專輯《ZONE》是結合了志效的英文名字首字母「Z」以及英語單字「ONE」，即志效的首張完整作品。志效坦承常常聽見有人猜測主打歌應該是抒情歌，不過她表現出對舞蹈的野心：「我非常想跳舞，如果不跳舞就沒有solo出專輯的意義。」



主打歌〈Killin' Me Good〉已在稍早公開，正是志效想表現的「更勁爆的表演」，她也參與了主打歌之外6首收錄曲的詞曲創作，跳脫TWICE裡主要負責的高音part，嘗試了多元題材，如R&B、Singing Rap等。



如何看待接下來的成績表現？志效回答「沒有目標」，只想「舒服的享受歌手生涯」。

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