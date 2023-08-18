曾参加《PRODUCE X 101》又参赛《PEAK TIME》，金施勲、洪性准、尹晶焕组BDC 4年宣告解散

BRAND NEW MUSIC今（18）日正式宣布与旗下男团BDC成员金施勲、洪性准与尹晶焕解约，BDC解散。

「我司与BDC成员金施勲、洪性准与尹晶焕，经过长时间的深入讨论与思索，最终决定终止专属合约，将在26日发行数位单曲后，BDC作为BRAND NEW MUSIC所属艺人之正式活动结束。」

BRAND NEW MUSIC发表的声明即宣告BDC解散，声明里亦表达了对粉丝的歉意，并祝福成员们未来的发展，「虽然与我司专属合约已经结束，但愿成员们今后也能飞跃与成长，真心为他们即将展开的光明未来加油。最后，再次向BDC身边一直给予爱与支持的Fine（粉丝名）表达深切的感谢，希望大家对今后在多个领域开启全新挑战的成员们，持续给予无私的鼓励与喜爱。」



成员们同时在官咖发布手写信向粉丝Fine暂时告别。金施勲向约定好会尽快回归，希望大家别伤心，喊著Fine在自己心中永远闪耀著光芒；洪性准对BRAND NEW MUSIC道谢，希望和Fine以后也能像团名BDC（Boys Da Capo）的意思，虽然是「从头开始」，但未来也一起走下去；尹晶焕则说即便结束了「BDC晶焕」此活动名，但他想一辈子做音乐，会把和大家一同留下的回忆原封不动保存，并再次回归。



BDC三名成员金施勲、洪性准、尹晶焕，在BRAND NEW MUSIC当练习生的时期都参加过知名Mnet选秀节目《PRODUCE X 101》，在节目结束后2019当年就组团「BDC」出道。去年下半年到今年上半年参赛JTBC男团竞演节目《PEAK TIME》，在节目里人气不算低，虽然没能闯入决赛，但发行的「呜噜噜框框」〈Thunder (Urr)〉是节目颇受欢迎的歌曲之一。



▼BDC在《PEAK TIME》化名「18点」，曾翻唱〈Beautiful Beautiful〉获好评，决赛当日特别表演的〈Thunder (Urr)〉舞台相当受欢迎



《PEAK TIME》结束过后，节目观众与粉丝Fine都在等待BDC帅气回归，想不到等来了错愕的解散消息，而且BDC组团仅仅4年，短短的光阴令人遗憾不已。

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