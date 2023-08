GOT7有謙SOLO登台太開心！「自己一個人更棒！因為台下都是最愛我的鳥寶寶們！」

今年初曾隨嘻哈品牌AOMG共同巡迴演出而來台的GOT7成員有謙,今日再度單獨來台舉辦,不過他直說「自己一人來更開心!」,因為他能夠獨享近2000名粉絲們的愛!

一開始先是帶來了暖場DJ show,全場已經處於相當high的狀態,搖滾區的站席大家都高舉著手機,有謙一登場就帶來勁舞與抒情曲風,獻唱了自己個人首張專輯《Point of View: U》 中五連發〈I Want U Around〉、〈Running Through The Rain〉、〈When U Fall〉、〈Falling In Love〉、〈All About U〉對歌迷示愛,甚至還多次走進第一排粉絲群中幾乎被淹沒,讓全場粉絲陷入瘋狂。



有謙在台上除了韓文以外,更是努力用英文跟中文交替著與粉絲們互動,還逗趣地一直學翻譯說中文「覺得怎麼樣呢?」「好聽嗎?」讓粉絲們更加開心回應。正當他打算唱第四首歌曲時,還指揮全場粉絲們把手機的燈打開,不過卻有些許的粉絲們拒絕他的要求!有謙只好說「如果願意的人就把燈打開吧〜」原來是因為這首歌曲是粉絲們要進行應援的歌曲!



粉絲們有些配合有謙的指揮打開了手機燈,也有些是在應援時打開,其實粉絲們的應援也準備了橘色的手指燈,有謙這才發現原來是自己破了應援梗,在台上恍然大悟笑了出來,他用心看著大家準備的手幅,還努力看著二樓的坐席粉絲們排出的韓語字「太帥了」,讓有謙覺得相當開心,不斷稱讚鳥寶寶們真是太厲害了!



除了演唱自己的專輯歌曲外,有謙還帶來了GOT7的歌曲〈Hard Carry〉,再度讓全場粉絲們跟著尖叫嗨唱,有謙無論是與舞群共同帶來舞曲快歌,或是個人的抒情演唱,都擁有不同魅力,最終共完成了15首歌曲演唱並且貼心送上粉絲福利,有謙在海外首場台北站結束後,隔天就飛往澳門舉辦第二場演出,對台北鳥寶寶們熱情應援印象深刻的他,也特別向歌迷喊話:「希望很快能再相見,我愛你們!」

Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者,本站將予以追究

相關新聞