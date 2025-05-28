【韓網熱門】金在中透露最近很難招到男偶像的原因：Alpha世代不同了！網感慨「全世界美男大飢荒」

近日金在中做客2AM成員任瑟雍YT頻道「OngStyle」，探訪金在中成立的娛樂經紀公司iNKODE，聊到公司願景和選拔男團成員的困境。

金在中表示，他的目標是讓公司和藝人、工作人員能獲得雙贏，避免偏重任何一方。 任瑟雍表示他也想加入這間公司，詢問簽約金幾何，金在中表示現在都沒有簽約金啦。

任瑟雍說金在中的根基在於男團，是否有意打造男團呢？ 金在中說會推出男團，但還有很多想法沒理清：「要新鮮，又要有大眾能夠接受的音樂和形象，要既熟悉又新鮮。」任瑟雍認為金在中打造的男團應該有像他一樣的成員站在中間，金在中表示他每次開會都問本部長：「有沒有像我這樣的孩子？」每次都獲得同樣的回答：「太難找到像在中這樣的人」。



金在中補充說不是指外形方面，而是需要有獨特的個性：「現在有才華有顏值的孩子們都不再把偶像當做第一志願，大多想當YouTuber或網紅，就算我們盛情邀請也不太會加入偶像業界。」金在中表示，雖然家長們對公司有信任度，但對於伴著iPad長大的阿法世代而言，傳統的「說服」已經行不通，必須展示出他們能夠接受的東西。 任瑟雍聞言感慨：「真的很費心思啊。」



原PO總結：最近很多人說男練習生後繼無人，大部份年輕人不想辛辛苦苦當練習生，更希望當網紅和YouTuber。

韓國網友評論：

1. 要找像金在中一樣顏值超高又超會唱歌的人...？ 應該很難吧

2. 像您這樣的人，在所有世代裡都找不到第二個

3. 如果不是像車銀優那樣無論如何都會成為藝人的長相，應該不會太想當偶像吧... 當網紅的話，稍微有點名氣都比普通人過得好多了

4. 從前男團比女團更大勢，某個瞬間逆轉之後就沒有改變過了

5. 韓國有太多堪比藝人的漂亮女生，但好看的男生少之又少，這世界怎麼這樣

6. 全世界都是美男饑荒

7. 最近出道的男偶像真的... 花美男已經絕跡好久了



8. 男團和女團的顏值差距太嚴重...

9. 其實不僅偶像，演員界也缺乏人才，全世界都是這樣

10. 確實，最近很少聽到年輕男生說想當偶像，都是對遊戲和YouTube感興趣

11. 哪裡有又帥又有才華的網紅啊？ 嘴巴很會講的傢伙倒是有很多

12. 而且帥哥如果家裡管得不嚴的話，很容易到處惹禍... 以前還能被適度掩蓋隱瞞，現在出道的瞬間就會被爆料，無法出道

13. 又帥又沒有黑歷史的孩子大概滅絕了吧

14. 又帥又有才華又聽公司話的孩子，應該不存在吧kkk



15. 以前男團的大眾性很高，但現在好像變成了只有他們自己的小圈子...

16. 確實沒有又帥又會唱歌的人... 他本人轉世比較快吧kkk

17. 當偶像多累啊，不論感情勞動還是工作本身

18. 當練習生的話連學校都沒辦法好好去，沒必要擔負出道失敗的風險吧，而且男生應該也不會覺得男偶像很帥氣... 現在的10代男生會願意做那種迎合女生喜好的情緒勞動嗎？

19. 以男生的角度而言，偶像這個職業沒什麼價值優勢

20. 換了是我也不想當偶像kkk看簽售會就能感覺到，哇，為了賺錢要做到那程度嗎？ 我追過星所以很清楚，真的有很多奇怪的人

21. 又沒有大眾性、又沒有自由，不能隨心所欲出門逛、也不能談戀愛，稍微長得好看的話真的不如當演員或素人網紅、YouTuber

出處：https://theqoo.net/hot/3755288860

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