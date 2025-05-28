【韓網熱門】金在中透露最近很難招到男偶像的原因：Alpha世代不同了！網感慨「全世界美男大飢荒」
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【韓網熱門】金在中透露最近很難招到男偶像的原因：Alpha世代不同了！網感慨「全世界美男大飢荒」

KPOP   2025年5月28日   星期三12:41   Sani  

（封面圖源：IG@jj_1986_jj，X@inkodeofficial）

近日金在中做客2AM成員任瑟雍YT頻道「OngStyle」，探訪金在中成立的娛樂經紀公司iNKODE，聊到公司願景和選拔男團成員的困境。

金在中表示，他的目標是讓公司和藝人、工作人員能獲得雙贏，避免偏重任何一方。 任瑟雍表示他也想加入這間公司，詢問簽約金幾何，金在中表示現在都沒有簽約金啦。

任瑟雍說金在中的根基在於男團，是否有意打造男團呢？ 金在中說會推出男團，但還有很多想法沒理清：「要新鮮，又要有大眾能夠接受的音樂和形象，要既熟悉又新鮮。」任瑟雍認為金在中打造的男團應該有像他一樣的成員站在中間，金在中表示他每次開會都問本部長：「有沒有像我這樣的孩子？」每次都獲得同樣的回答：「太難找到像在中這樣的人」。
（圖源：YouTube@OngStyle 옹스타일截圖）

金在中補充說不是指外形方面，而是需要有獨特的個性：「現在有才華有顏值的孩子們都不再把偶像當做第一志願，大多想當YouTuber或網紅，就算我們盛情邀請也不太會加入偶像業界。」金在中表示，雖然家長們對公司有信任度，但對於伴著iPad長大的阿法世代而言，傳統的「說服」已經行不通，必須展示出他們能夠接受的東西。 任瑟雍聞言感慨：「真的很費心思啊。」
（圖源：YouTube@OngStyle 옹스타일截圖）

原PO總結：最近很多人說男練習生後繼無人，大部份年輕人不想辛辛苦苦當練習生，更希望當網紅和YouTuber。

韓國網友評論：
1. 要找像金在中一樣顏值超高又超會唱歌的人...？ 應該很難吧
2. 像您這樣的人，在所有世代裡都找不到第二個
3. 如果不是像車銀優那樣無論如何都會成為藝人的長相，應該不會太想當偶像吧... 當網紅的話，稍微有點名氣都比普通人過得好多了
4. 從前男團比女團更大勢，某個瞬間逆轉之後就沒有改變過了
5. 韓國有太多堪比藝人的漂亮女生，但好看的男生少之又少，這世界怎麼這樣
6. 全世界都是美男饑荒
7. 最近出道的男偶像真的... 花美男已經絕跡好久了
（圖源：IG@jj_1986_jj）

8. 男團和女團的顏值差距太嚴重...
9. 其實不僅偶像，演員界也缺乏人才，全世界都是這樣
10. 確實，最近很少聽到年輕男生說想當偶像，都是對遊戲和YouTube感興趣
11. 哪裡有又帥又有才華的網紅啊？ 嘴巴很會講的傢伙倒是有很多
12. 而且帥哥如果家裡管得不嚴的話，很容易到處惹禍... 以前還能被適度掩蓋隱瞞，現在出道的瞬間就會被爆料，無法出道
13. 又帥又沒有黑歷史的孩子大概滅絕了吧
14. 又帥又有才華又聽公司話的孩子，應該不存在吧kkk
（圖源：IG@jj_1986_jj）

15. 以前男團的大眾性很高，但現在好像變成了只有他們自己的小圈子...
16. 確實沒有又帥又會唱歌的人... 他本人轉世比較快吧kkk
17. 當偶像多累啊，不論感情勞動還是工作本身
18. 當練習生的話連學校都沒辦法好好去，沒必要擔負出道失敗的風險吧，而且男生應該也不會覺得男偶像很帥氣... 現在的10代男生會願意做那種迎合女生喜好的情緒勞動嗎？
19. 以男生的角度而言，偶像這個職業沒什麼價值優勢
20. 換了是我也不想當偶像kkk看簽售會就能感覺到，哇，為了賺錢要做到那程度嗎？ 我追過星所以很清楚，真的有很多奇怪的人
21. 又沒有大眾性、又沒有自由，不能隨心所欲出門逛、也不能談戀愛，稍微長得好看的話真的不如當演員或素人網紅、YouTuber

出處：https://theqoo.net/hot/3755288860

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