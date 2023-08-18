GOT7有谦SOLO登台太开心！「自己一个人更棒！因为台下都是最爱我的鸟宝宝们！」

今年初曾随嘻哈品牌AOMG共同巡回演出而来台的GOT7成员有谦，今日再度单独来台举办，不过他直说「自己一人来更开心！」，因为他能够独享近2000名粉丝们的爱！

一开始先是带来了暖场DJ show，全场已经处於相当high的状态，摇滚区的站席大家都高举著手机，有谦一登场就带来劲舞与抒情曲风，献唱了自己个人首张专辑《Point of View: U》 中五连发〈I Want U Around〉、〈Running Through The Rain〉、〈When U Fall〉、〈Falling In Love〉、〈All About U〉对歌迷示爱，甚至还多次走进第一排粉丝群中几乎被淹没，让全场粉丝陷入疯狂。



有谦在台上除了韩文以外，更是努力用英文跟中文交替著与粉丝们互动，还逗趣地一直学翻译说中文「觉得怎么样呢？」「好听吗？」让粉丝们更加开心回应。正当他打算唱第四首歌曲时，还指挥全场粉丝们把手机的灯打开，不过却有些许的粉丝们拒绝他的要求！有谦只好说「如果愿意的人就把灯打开吧〜」原来是因为这首歌曲是粉丝们要进行应援的歌曲！



粉丝们有些配合有谦的指挥打开了手机灯，也有些是在应援时打开，其实粉丝们的应援也准备了橘色的手指灯，有谦这才发现原来是自己破了应援梗，在台上恍然大悟笑了出来，他用心看著大家准备的手幅，还努力看著二楼的坐席粉丝们排出的韩语字「太帅了」，让有谦觉得相当开心，不断称赞鸟宝宝们真是太厉害了！



除了演唱自己的专辑歌曲外，有谦还带来了GOT7的歌曲〈Hard Carry〉，再度让全场粉丝们跟著尖叫嗨唱，有谦无论是与舞群共同带来舞曲快歌，或是个人的抒情演唱，都拥有不同魅力，最终共完成了15首歌曲演唱并且贴心送上粉丝福利，有谦在海外首场台北站结束后，隔天就飞往澳门举办第二场演出，对台北鸟宝宝们热情应援印象深刻的他，也特别向歌迷喊话：「希望很快能再相见，我爱你们！」

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