【韓網熱帖】疑似SEVENTEEN JOSHUA戀情再添證據：女友現身演唱會現場

男團SEVENTEEN成員JOSHUA疑似戀愛的消息不管爆出，又有網友扔出了重磅證據。

7日淩晨，JOSHUA被爆料與擁有14萬追蹤的廣告模特兒交往中，網友指出兩人經常穿同款衣服，連手機殼都是一樣的，甚至有人挖出女方慶生的影片，片中疑似聽見Joshua的笑聲。9日，有韓國網友在Theqoo網站上公開了SEVENTEEN7月首爾演唱會當時的影片，疑似JOSHUA的女友帶著閨蜜去看了演唱會，再次引爆「克拉們」（SVT粉絲名CARAT）的留言。



세븐틴 온콘에 조슈아 여친 박제 pic.twitter.com/1GHXzxCavt — 로얄잡초 (@sindiyaho313) August 8, 2023

韓國網民評論：

1. 即使不是svt的演唱會，任何一場演唱會上有人這麽穿都會非常顯眼

2. 請退隊，好好談戀愛去吧

3. 陪朋友去過一次svt的演唱會，覺得Joshua真人特別帥，剛打算開始入坑，現在慶幸自己沒有入坑

4. 在演唱會現場對視、招手，這也太過分了吧

5. 粉絲應該氣炸了，你可以邀請女友，但女友就不能靜悄悄老老實實看演出嗎

6. 我是別家的粉絲，感同身受，真的太難過了

7. 《雖沒菜》差點讓我入坑，幸好幸好

8. 我剛入坑沒多久，真的傷心死了，尤其是女友在演唱會現場故意引起注意最讓我受傷，你去談戀愛吧，我走了

9. 演唱會第一排三連坐，穿成那樣想不被注意到都很難

10. 戀愛腦，看不到粉絲，只看到女友嗎

11. 都這麽明顯了，沒發現你談戀愛反爾讓我覺得對不起你

12. 身為愛豆有些過分了

13. 都這樣了還不退隊？

14. 看來戀愛談的還蠻開心的，現在被反噬了吧

15. 粉絲覺得噁心死了

16. 我不是他的粉絲，但最近他上了很多綜藝，而且現在還是svt非常重要的時期，女友非得現在這樣炫耀戀情嗎

17. 那我們就如你所願，讓所有人都知道你倆戀愛了

18. 怎麼？ 還做夢想在演唱會現場求婚啊？？

截至止目前為止，SEVENTEEN所屬經紀公司並未對此做出回應

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