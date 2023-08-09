韩牛奶广告模特爆红！来自瑞典「milk boy」帅气又可爱迷翻网友：好久没有这么想买东西

看了之后觉得牛奶超好喝，这就是广告模特的重要性吧XD

这则广告只有39秒，6月底在YouTube公开后已经突破1千万次观看量！广告中模特扮成名叫「Mark」的人，与「Denmark」和「mart」玩名词组合，不仅帅气面容让人一见倾心，咬住牛奶盒和芝士包装袋的俏皮模样更可爱到令人尖叫~！



韩网友：「广告企划者值得颁发年度广告奖，第一次因为广告这么想买东西」「乳糖不耐受的我都想买」「真的看起来好新鲜美味，这就是广告模特的重要性」「好久没见如此刺激购买欲的广告」「切拜一直用这位模特好吗」「和妈妈一起在客厅看YouTube，看到这广告，两人一起笑著看到了最后kkk」「 拍第二弹吧，还想多看看这位丹麦青年」。



这支广告被转帖到多个韩网论坛，超多网友都好奇这位帅气的「牛奶青年」究竟是谁！东远F&B也听到了大家的呼声，在官网贴出公告，透露模特本人其实是瑞典人，名叫Frans Jonathan，职业就是时尚模特。 随后网友立即挖出他的IG，该怎么说呢，这个颜值，日常随手拍都是艺术啊！



Jonathan今年PO了不少在韩国旅游兼工作的照片，虽然目前还只有两千多粉丝，但牛奶广告爆红后，已经开始有越来越多韩国网友去留言！



今天他PO出牛奶广告留言说「Officially the Milk man of korea」，再次令留言区被韩文「攻陷」：「回来韩国吧，milk boy」「因为你爱上牛奶」「太帅了吧，国际结婚我可以！」「以后就认准丹麦牛奶了，经常来韩国吧！」



Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻