柾國意外曝光TikTok賬號！暱稱竟是10年前「出道備選藝名」，不堪阿米玩梗調侃、火速改名

柾國近日在Weverse分享ENHYPEN Jay和禎元的《SEVEN》challenge影片，但似乎不知道TikTok會顯示分享者的賬號信息，於是大家都知道柾國的TikTok暱稱是「Ian」了XD

柾國發現這件事後又PO文，表示這個賬號只是用來看東西、不會更新什麼，還說Ian這暱稱被發現讓他感到尷尬，拜託大家不要因此調侃他XD



可能有人對「Ian」的來源不清楚，其實這是柾國出道前給自己起的藝名！防彈少年團做客JTBC《認識的哥哥》時曾透露，柾國出道前給自己選的藝名包括「Tattoo」和「Ian」，因為是釜山出身還出現「Seagull」這一選項。 最終柾國對Seagull不滿意，決定還是用回本名XD



아는 형님



데뷔할때 내가 부산 출신이니까 예명을 고르다가 씨걸이 나와가지고 하려고 했는데 마음에 안들어서

본인이 고른 이름이 몇개 있었어

타투! 타투!

자기 (예명)이름으로 타투로 싶다고..

pic.twitter.com/BGHI3PYARL — (@factkm10) August 1, 2023

雖然用不成Ian這個藝名，但柾國在設計BT21時還是偷偷「夾帶私貨」，把肌肉兔子COOKY家族的黑耳兔命名為「Ian」！



得知柾國賬號暱稱是Ian之後，很多粉絲紛紛用Ian玩起文字遊戲，例如「你在我心裡ian」「果然是Hawai『Ian』 pizza」「Are you Korian？」 「'I an'd JK are friends」「不笑你啦，對不起ian」，令柾國又笑又氣、留言說「不要再玩Ian梗啦」，還緊急把暱稱改成「JK」，頭像也從神秘生物換成一隻眼睛XD



話說回來，10年前的藝名到現在還念念不忘，柾國也是真的很長情~預感下次柾國直播時，會有很多人留言：「柾國呀你ian好（정국 이안 녕）」XD



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