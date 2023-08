柾國意外曝光TikTok賬號！暱稱竟是10年前「出道備選藝名」，不堪阿米玩梗調侃、火速改名

柾國近日在Weverse分享ENHYPEN Jay和禎元的《SEVEN》challenge影片,但似乎不知道TikTok會顯示分享者的賬號信息,於是大家都知道柾國的TikTok暱稱是「Ian」了XD

柾國發現這件事後又PO文,表示這個賬號只是用來看東西、不會更新什麼,還說Ian這暱稱被發現讓他感到尷尬,拜託大家不要因此調侃他XD



可能有人對「Ian」的來源不清楚,其實這是柾國出道前給自己起的藝名!防彈少年團做客JTBC《認識的哥哥》時曾透露,柾國出道前給自己選的藝名包括「Tattoo」和「Ian」,因為是釜山出身還出現「Seagull」這一選項。 最終柾國對Seagull不滿意,決定還是用回本名XD



雖然用不成Ian這個藝名,但柾國在設計BT21時還是偷偷「夾帶私貨」,把肌肉兔子COOKY家族的黑耳兔命名為「Ian」!



得知柾國賬號暱稱是Ian之後,很多粉絲紛紛用Ian玩起文字遊戲,例如「你在我心裡ian」「果然是Hawai『Ian』 pizza」「Are you Korian?」 「'I an'd JK are friends」「不笑你啦,對不起ian」,令柾國又笑又氣、留言說「不要再玩Ian梗啦」,還緊急把暱稱改成「JK」,頭像也從神秘生物換成一隻眼睛XD



話說回來,10年前的藝名到現在還念念不忘,柾國也是真的很長情~預感下次柾國直播時,會有很多人留言:「柾國呀你ian好(정국 이안 녕)」XD



