D社爆BLACKPINK Jisoo與安普賢戀情！雙方已回應承認：「正在開始的階段」

韓媒Dispatch今日報導稱，「K-POP的現在與K-Drama的未來」正在交往：安普賢今年5月至8月多次前往Jisoo位於首爾龍山的住處，Jisoo十分依賴安普賢，安普賢也十分照顧Jisoo。

BLACKPINK今年5月至8月陸續在澳門、曼谷、悉尼、倫敦、巴黎開唱，回來之後的第二天兩人都會在龍山約會，安普賢親自開車前往。 據身邊人透露，因為Jisoo是眾所矚目的世界級明星女團成員，所以約會地點十分受限。

D社公開多張在停車場拍攝的照片，其中可見安普賢總是穿著輕便休閒的T恤短褲、用帽子口罩和太陽鏡遮掩面容，有時還帶著打包的美食，十分體貼。



安普賢作為K-Drama新星十分忙碌，7月就有一部主演電視劇和一部綜藝同時播出。 但據身邊人透露，安普賢對Jisoo十分照顧，因為Jisoo在韓國時間不多，安普賢都會調整自己的日程來配合Jisoo。

Jisoo今年28歲、身高162cm，安普賢35歲、187cm，年齡和身高分別相差7歲和25cm。 但比起不同，兩人有更多共同點：Jisoo對表演很感興趣，之前主演過《雪降花》; 安普賢也為新劇《今生也請多指教》演唱了OST。 兩人在表演、歌曲、時尚方面都有很多相通之處，對彼此十分體諒，正在以成熟的方式交往。





對此，Jisoo已向D社表明態度：「正在開始的階段，所以十分小心。 有好感。 正在一點點互相了解的過程中。」 安普賢也表示尊重Jisoo的說法，承認戀情。

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