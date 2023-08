柾国意外曝光TikTok账号！昵称竟是10年前「出道备选艺名」，不堪阿米玩梗调侃、火速改名

柾国近日在Weverse分享ENHYPEN Jay和祯元的《SEVEN》challenge影片,但似乎不知道TikTok会显示分享者的账号信息,於是大家都知道柾国的TikTok昵称是「Ian」了XD

柾国发现这件事后又PO文,表示这个账号只是用来看东西、不会更新什么,还说Ian这昵称被发现让他感到尴尬,拜托大家不要因此调侃他XD



可能有人对「Ian」的来源不清楚,其实这是柾国出道前给自己起的艺名!防弹少年团做客JTBC《认识的哥哥》时曾透露,柾国出道前给自己选的艺名包括「Tattoo」和「Ian」,因为是釜山出身还出现「Seagull」这一选项。 最终柾国对Seagull不满意,决定还是用回本名XD



아는 형님



데뷔할때 내가 부산 출신이니까 예명을 고르다가 씨걸이 나와가지고 하려고 했는데 마음에 안들어서

본인이 고른 이름이 몇개 있었어

타투! 타투!

자기 (예명)이름으로 타투로 싶다고..

虽然用不成Ian这个艺名,但柾国在设计BT21时还是偷偷「夹带私货」,把肌肉兔子COOKY家族的黑耳兔命名为「Ian」!



得知柾国账号昵称是Ian之后,很多粉丝纷纷用Ian玩起文字游戏,例如「你在我心里ian」「果然是Hawai『Ian』 pizza」「Are you Korian?」 「'I an'd JK are friends」「不笑你啦,对不起ian」,令柾国又笑又气、留言说「不要再玩Ian梗啦」,还紧急把昵称改成「JK」,头像也从神秘生物换成一只眼睛XD



话说回来,10年前的艺名到现在还念念不忘,柾国也是真的很长情~预感下次柾国直播时,会有很多人留言:「柾国呀你ian好(정국 이안 녕)」XD



