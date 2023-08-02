收視率已經漲了3倍！《陌生人》炸裂母女檔，劇情奇葩又溫馨

ENA會再次打造出收視神劇嗎？

一部《非常律師禹英禑》讓觀眾們見識到了ENA的造劇能力，一部劇入圍第59屆百想藝術大賞，若說收視率是觀眾們對作品的肯定，那麼入圍獎項就是業界對作品的肯定了。 繼《非常律師禹英禑》之後，似乎又有一部神劇來了，光看收視率就已經漲了3倍。



田慧振、崔秀英、朴成勳和安在旭攜手主演的《陌生人》於7月17日開播，以1.266%的收視率起航，第6集已增至3.623%，每一集都在刷新自身紀錄。 劇情講述毫無對策的母親和灑脫率性的女兒像「陌生人」一樣同居的故事，擺脫了過往韓劇中「母女」一詞所能聯想到的陳詞濫調，在這裡媽媽和女兒是相愛相殺的炸裂關係，連loveline都是各有各的，甚至媽媽比女兒對帥哥更「花癡」！

田慧振扮演的媽媽「金恩美」完全顛覆了影視劇中母親的形象，中年女人身上少有的活潑、直率、奔放、衝動與無底線在她身上顯現得淋漓盡致，不懂事一詞用來形容她最合適了。 然而，作為物理治療師的她又極其專業，並給予了女兒足夠的關愛。



少女時代成員秀英飾演的是「金恩美」的女兒「金珍熙」，一個警察，對付工作遊刃有餘，面對媽媽卻經常手足無措，畢竟媽媽隨時可能做出瘋狂的事情，她不得不出面替她收拾爛攤子。 總而言之她既是女兒，也是媽媽的朋友、保護者、甚至是戀人。



在《黑暗榮耀》中大放異彩的反派朴成勳本次出演的是警察「殷載元」，他被降職來到了「金珍熙」所在的派出所，兩人還是前後輩，但因為某些原因他倆的關係其實並不融洽。 劇中還上演了一幕爆笑場景，殷載元騎車經過「金珍熙」家樓下時，被從天而降的內褲蓋頭，這也註定了兩人歡喜冤家的複雜關係。



古早韓流男神安在旭扮演的是耳鼻喉科專科醫生「朴振洪」，某天他突然出現在了「金恩美」的身邊，令她感到很不安，感覺後續故事中他會和「金恩美」有一段糾葛。



第4集開始母女兩人的LOVELINE初現，但主劇情依舊圍繞母女日常展開，媽媽和女兒一起成長，一起生活，一起尋找能為她們無拘無束的生活帶來不同的人，有點無厘頭也有點溫馨。



Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞