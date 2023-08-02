朋友的朋友就是朋友！李洙赫帶SEVENTEEN HOSHI去了《換乘戀愛2》鄭賢圭的咖啡店，現招牌「老虎爪」合影

朋友的朋友就是朋友！

演員李洙赫、男團SEVENTEEN成員HOSHI、戀綜《換乘戀愛2》的火爆人氣成海恩和鄭賢圭，看似不在同個領域的4人竟然是朋友關係。日前韓網上有網民po出了偶遇圖，李洙赫、HOSHI和海恩、鄭賢圭出現在了首爾COEX，4人同行一度在韓網引爆關注，一對網紅CP、一個人氣男團成員，一個帥氣男演員，光是走在一起就已經夠吸睛的了。



코엑스에서 현규해은 커플 &이수혁 호시 만남이슈 pic.twitter.com/kZN2W4S87F — francetracny (@francetracny) August 1, 2023

李洙赫和HOSHI還去了鄭賢圭的咖啡店，兩人擺出HOSHI的招牌動作「老虎爪」拍照，李洙赫將照片更新在了IG限時分享中，順便@了好友HOSHI和鄭賢圭。 而HOSHI則在咖啡店中拍下了個人認證照。



#이수혁 인스타

호시님이랑 현규님이랑 빌로우카페에서 만났네

이혁수가 호랑해를 하다...... pic.twitter.com/N3GZRa3km7 — ᴄʜᴇʀɪsʜ (@xto_cherish) July 29, 2023

此外，SEVENTEEN7月下旬的演唱會上，李洙赫也有到場，還專門發了限時分享。



看到這組「不可思議」的好友Line，大家表示震驚的同時也留言表示：「李洙赫之前說和The 8（徐明浩）認識，可能是小八把他介紹給了HOSHI，而李洙赫又和賢圭是好友，幾個人就這樣成為了朋友」、「地球村時代，朋友的朋友就是朋友」、「陌生人之間的距離只有6個人」、「 我到底要認識誰，才能和他們成為朋友？？」 等。

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