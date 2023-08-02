原來D&E Fancon臺北場的「限定小卡」出自這裡！SJ九位成員一起拍廣告，粉絲：「真的久違了～」

所以有去臺北場的欸噗們是被「劇透」了嗎？（笑）

Super Junior希澈於近期通過個人Instagram分享與成員們的合照，是久違的九人合照，令粉絲相當興奮。此次，Super Junior聚在一起拍攝「LOTTE DUTY FREE」的廣告。

[공항보다 더 큰 "롯데면세권"에서 산다]

with 슈퍼주니어(@SJofficial) 1편 공개!



슈퍼주니어가 즐기고 있는 롯데면세권은?

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昨日（1日），「LOTTE DUTY FREE」公開第一版影片，參與錄製的成員為東海、銀赫和厲旭。三位歐吧展現出輕鬆、自在的模樣，以此來比喻「在機場隨時隨地享受免稅購物」。上週末，東海與銀赫組成的人氣小分隊Super Junior D&E至臺北舉行D&E WORLD TOUR FANCON - [DElight PARTY]，其中有個「全場福利」為「限定小卡」，原來這兩張合照就是在錄製廣告時拍的啊！

▲第一天的限定小卡

▲第二天的限定小卡

不仔細看還以為是兩張一樣的照片！（笑）有去臺北場的粉絲們，不妨來分享一下觀後感吧～據說很多人還深陷「演唱會廢人症」中：什麼事都不想做，只想繼續看兩位歐吧 > <

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