收视率已经涨了3倍！《陌生人》炸裂母女档，剧情奇葩又温馨

ENA会再次打造出收视神剧吗？

一部《非常律师禹英禑》让观众们见识到了ENA的造剧能力，一部剧入围第59届百想艺术大赏，若说收视率是观众们对作品的肯定，那么入围奖项就是业界对作品的肯定了。 继《非常律师禹英禑》之后，似乎又有一部神剧来了，光看收视率就已经涨了3倍。



田慧振、崔秀英、朴成勋和安在旭携手主演的《陌生人》於7月17日开播，以1.266%的收视率起航，第6集已增至3.623%，每一集都在刷新自身纪录。 剧情讲述毫无对策的母亲和洒脱率性的女儿像「陌生人」一样同居的故事，摆脱了过往韩剧中「母女」一词所能联想到的陈词滥调，在这里妈妈和女儿是相爱相杀的炸裂关系，连loveline都是各有各的，甚至妈妈比女儿对帅哥更「花痴」！

田慧振扮演的妈妈「金恩美」完全颠覆了影视剧中母亲的形象，中年女人身上少有的活泼、直率、奔放、冲动与无底线在她身上显现得淋漓尽致，不懂事一词用来形容她最合适了。 然而，作为物理治疗师的她又极其专业，并给予了女儿足够的关爱。



少女时代成员秀英饰演的是「金恩美」的女儿「金珍熙」，一个警察，对付工作游刃有余，面对妈妈却经常手足无措，毕竟妈妈随时可能做出疯狂的事情，她不得不出面替她收拾烂摊子。 总而言之她既是女儿，也是妈妈的朋友、保护者、甚至是恋人。



在《黑暗荣耀》中大放异彩的反派朴成勋本次出演的是警察「殷载元」，他被降职来到了「金珍熙」所在的派出所，两人还是前后辈，但因为某些原因他俩的关系其实并不融洽。 剧中还上演了一幕爆笑场景，殷载元骑车经过「金珍熙」家楼下时，被从天而降的内裤盖头，这也注定了两人欢喜冤家的复杂关系。



古早韩流男神安在旭扮演的是耳鼻喉科专科医生「朴振洪」，某天他突然出现在了「金恩美」的身边，令她感到很不安，感觉后续故事中他会和「金恩美」有一段纠葛。



第4集开始母女两人的LOVELINE初现，但主剧情依旧围绕母女日常展开，妈妈和女儿一起成长，一起生活，一起寻找能为她们无拘无束的生活带来不同的人，有点无厘头也有点温馨。



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