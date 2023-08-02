《D.P：逃兵追緝令2》口碑遠不如第一季，5大場景有爭議！韓網評：脫離現實

《D.P2：逃兵追緝令》帶著第一季的熱度火爆開播，沒想到反響完全不如上一季。

《D.P：逃兵追緝令》自金普通創作的同名網路漫畫，以追捕逃兵的軍人為題材，講述在軍隊裡被逼到逃出軍隊的年輕人們的煩惱。 該劇第一季於2021年8月27日在Netflix播出，第二季於2023年7月28日上檔。 因故事寫實，完全引發了韓國廣大服過兵役的男性的共鳴，加上抨擊社會現實的劇情，使得第一季播出之後就大爆，令不少觀眾期待第二季的回歸。

然而第二季開播之後反響遠遠不及前一部，反而遭到韓國觀眾們的吐槽和批評，有網友開起話題討論，舉出了多個原PO認為該劇內有爭議的場面。

1. 和劇情風格不符的梨泰院追擊戲



2. 如同阿茲卡班（《哈利波特》中的監獄）一樣的無法地帶GP邊境哨所



3. 安俊浩（丁海寅 飾）以一抵百的動作場面



4. 文英玉（元志安 飾）為什麼會出現在那裡（不現實）



5. 時隔一年半以「最抗打的人」重新亮相的朴星雨（高庚杓 飾）



Kyung Pyo's first appearance in DP 2

Park Sung Woo, the jerk that I love

I am sorry for being too biased ✌#고경표 #gokyungpyo#高庚杓 #コギョンピョ #kokyungpyopic.twitter.com/rS0Swmk0Th — Jungjiho_fans (@KoKyungPyo_ina) July 29, 2023

以上的場景的確令廣大韓國觀眾感到不滿，不少人留言稱：「同感，和1完全不同的感覺」、「第一季寫的是真實故事，第二季基本都是編的故事」、「火車戲也拍得不好看，英玉的登場也太莫名其妙了，好像只是想盡辦法讓她出場而已」、「丁海寅火車裡的那齣戲簡直讓人太無語了」、「 除了說的以上幾點，其他都蠻有趣的」、「一個打一群人，太搞笑了」、「我已經想不起來這個女生是誰了」、「1是真實故事，2就當電影看吧」等。

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