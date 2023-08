《D.P：逃兵追緝令2》口碑遠不如第一季，5大場景有爭議！韓網評：脫離現實

《D.P2:逃兵追緝令》帶著第一季的熱度火爆開播,沒想到反響完全不如上一季。

《D.P:逃兵追緝令》自金普通創作的同名網路漫畫,以追捕逃兵的軍人為題材,講述在軍隊裡被逼到逃出軍隊的年輕人們的煩惱。 該劇第一季於2021年8月27日在Netflix播出,第二季於2023年7月28日上檔。 因故事寫實,完全引發了韓國廣大服過兵役的男性的共鳴,加上抨擊社會現實的劇情,使得第一季播出之後就大爆,令不少觀眾期待第二季的回歸。

然而第二季開播之後反響遠遠不及前一部,反而遭到韓國觀眾們的吐槽和批評,有網友開起話題討論,舉出了多個原PO認為該劇內有爭議的場面。

1. 和劇情風格不符的梨泰院追擊戲



2. 如同阿茲卡班(《哈利波特》中的監獄)一樣的無法地帶GP邊境哨所



3. 安俊浩(丁海寅 飾)以一抵百的動作場面



4. 文英玉(元志安 飾)為什麼會出現在那裡(不現實)



5. 時隔一年半以「最抗打的人」重新亮相的朴星雨(高庚杓 飾)



