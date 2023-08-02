《D.P：逃兵追缉令2》口碑远不如第一季，5大场景有争议！韩网评：脱离现实

《D.P2：逃兵追缉令》带著第一季的热度火爆开播，没想到反响完全不如上一季。

《D.P：逃兵追缉令》自金普通创作的同名网路漫画，以追捕逃兵的军人为题材，讲述在军队里被逼到逃出军队的年轻人们的烦恼。 该剧第一季於2021年8月27日在Netflix播出，第二季於2023年7月28日上档。 因故事写实，完全引发了韩国广大服过兵役的男性的共鸣，加上抨击社会现实的剧情，使得第一季播出之后就大爆，令不少观众期待第二季的回归。

然而第二季开播之后反响远远不及前一部，反而遭到韩国观众们的吐槽和批评，有网友开起话题讨论，举出了多个原PO认为该剧内有争议的场面。

1. 和剧情风格不符的梨泰院追击戏



2. 如同阿兹卡班（《哈利波特》中的监狱）一样的无法地带GP边境哨所



3. 安俊浩（丁海寅 饰）以一抵百的动作场面



4. 文英玉（元志安 饰）为什么会出现在那里（不现实）



5. 时隔一年半以「最抗打的人」重新亮相的朴星雨（高庚杓 饰）



Kyung Pyo's first appearance in DP 2

Park Sung Woo, the jerk that I love

I am sorry for being too biased ✌#고경표 #gokyungpyo#高庚杓 #コギョンピョ #kokyungpyopic.twitter.com/rS0Swmk0Th — Jungjiho_fans (@KoKyungPyo_ina) July 29, 2023

以上的场景的确令广大韩国观众感到不满，不少人留言称：「同感，和1完全不同的感觉」、「第一季写的是真实故事，第二季基本都是编的故事」、「火车戏也拍得不好看，英玉的登场也太莫名其妙了，好像只是想尽办法让她出场而已」、「丁海寅火车里的那出戏简直让人太无语了」、「 除了说的以上几点，其他都蛮有趣的」、「一个打一群人，太搞笑了」、「我已经想不起来这个女生是谁了」、「1是真实故事，2就当电影看吧」等。

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